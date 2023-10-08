Сколько зарабатывали русские писатели

Литература всегда занимала особое место в культуре и обществе, а писатели считались важными и влиятельными людьми. Но сколько же денег зарабатывали русские писатели в разные периоды истории? В материале "Рамблер" мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

© кадр из фильма "Достоевский"

Заработок писателей зависит от множества факторов, таких как популярность, литературный жанр, количество проданных экземпляров книг, а также различные авторские договоры и сделки. Будучи одними из самых талантливых и признанных литераторов своего времени, многие русские писатели добивались как значительного успеха, так и больших доходов.

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В XIX веке одним из наиболее успешных писателей был Лев Толстой. Его книги, такие как "Война и мир" и "Анна Каренина", стали бестселлерами и стабильное финансовое положение. Но в то же время, другие талантливые писатели вроде Федора Достоевского не получали столь же высоких гонораров и зарабатывали довольно скромно.

Достоевский писал: "От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно, непременно портить".

Гонорары писателей отличались, как и уровень их популярности. В целом же писательский хлеб не считалось легким, а жизнь писателя безбедной, скорее наоборот.

Тургеневу за небольшое "Дворянское гнездо" заплатили 4000 рублей, за роман "Отцы и дети" — 4775 рублей. Александу Островскому за пьесу "Лес" выплатили 1000 рублей. А вот Ивану Гончарову за "Обломова" заплатили 10000 руб.

В среднем за год удавалось заработать на писательском труде: Тургеневу - 4000 рублей, Лескову — 2000 рублей, Чехову — 3500 рублей, остальные не более полутора тысяч год.

Лесков писал: "В России литературою деньги добываются трудно, и кому надо много — тому приходится и писать много".

В Советском Союзе, после Октябрьской революции 1917 года, писатели часто получали государственное финансирование и пенсии в обмен на свою литературную деятельность. Но опять же, заработок каждого писателя зависел от его популярности и степени признания. Например, Михаил Шолохов и Александр Солженицын, получали высокие гонорары, в то время как другие писатели, не имевшие такой известности, зарабатывали меньше.

Александр Солженицын жил на один рубль в день и экономил буквально на всем. Однако на самом деле Солженицын уже тогда был долларовым миллионером. К сожалению, его жизнь была предрешена отлучением со стороны советской власти и ссылками.