Участник группы «Руки вверх» умер в Москве

Клавишник популярной группы «Руки вверх» Владимир Капырин ушел из жизни, сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник. Мужчине было 36 лет. По словам родственников, у музыканта были проблемы с алкоголем.

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В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем, — рассказал источник.

Отец клавишника, композитор Дмитрий Капырин 5 октября приехал в дом своего сына и нашел его без сознания. Мужчина попытался привести музыканта в чувства, но безуспешно. Точные причины смерти Владимира пока не сообщаются. Сведения о дате и месте прощания будут известны позднее.

Владимир Капырин был лауреатом многих джазовых фестивалей и конкурсов. Участвовал в разных музыкальных проектах, среди которых jazzmobile Алины Ростоцкой, группа «Харизма» и «Руки Вверх». С последней Капырин гастролировал.