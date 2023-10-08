Серго Берия: судьба сына расстеленного министра МВД

Лаврентий Павлович Берия обладал множеством почетных званий! Он был маршалом Советского Союза, Героем Социалистического Труда, шестикратным кавалером Ордена Ленина, двукратным лауреатом Сталинской премии и многим другим. В июле 1953 года он был лишен всех своих наград, званий и должностей всего за один день. А 23 декабря 1953 года, в день вынесения обвинительного приговора, его расстреляли. Легендарный "гэбэшник" не смог ужиться с новым Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым. Началась настоящая буря: в органах государственной безопасности начались перестановки и "чистки". По идее, семья главного соратника Сталина также должна была пострадать от этих изменений. В какой-то мере это и произошло, однако профессиональная ценность детей наркома в конечном итоге перевесила политические интриги и игры.

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Сына Берии тоже лишили всех званий, должностей. Ему пришлось побывать в опале, правда, совсем непродолжительное время. В дальнейшем его карьера сложилась весьма удачно, хоть и не без сбоев. А предполагаемая внебрачная дочь главного сталинского комиссара госбезопасности преспокойно трудилась себе в сфере информатики и приборостроения. О каких-либо фактах последующего давления на детей бывшего грозного наркома ничего неизвестно. Но так ли гладко все протекало на самом деле?

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Сын и дочь

Начнем, пожалуй, с сына Берии: о нем сведений намного больше. Серго Лаврентьевич Берия родился 24 ноября 1924 года в Тифлисе, что в Грузинской ССР, сейчас это грузинская столица – город Тбилиси. Тогда его отцу еще далеко было до тех высот, которых он достиг немного погодя: Лаврентий Павлович только начинал пробираться «в верхи», притом не без трудностей. Впрочем, когда Серго стал уже юношей, его папа был по влиятельности вторым в стране после Иосифа Виссарионовича. Так что перед молодым Берией поначалу выстлалась красная ковровая дорожка.

В 1938 году семья переехала в Москву, а уже в 1941 году – сразу после окончания школы No 175 – 16-летнего Серго зачислили в Центральную радиотехническую лабораторию НКВД СССР. После была разведшкола – с выполнением поручений в иранском Курдистане и в Северо-Кавказской группе войск. А в 1942 году 17-летний сын Лаврентия Павловича был зачислен ни много ни мало в Ленинградскую военную академию связи имени С.М. Буденного – тогдашний «лифт», поднимавший прямиком в командный армейский состав.

В академии Серго проявил себя с наилучшей стороны, был исполнителен, смекалист, при этом скор на руку – к концу Великой Отечественной войны он уже был кавалером ордена Красной Звезды и обладателем медали «За оборону Кавказа».

Однако вскоре Серго Лаврентьевичу, видимо, надоела бумажно-бюрократическая рутина: захотелось чего-нибудь поинтереснее. Так началась его инженерная и исследовательская работа, причем сразу же на руководящей должности. В 1947 году он окончил академию, блестяще защитил дипломный проект по ракетам «воздух-море» – и был рекомендован для организации разработки этого самого проекта на практике.

8 сентября 1947 года Серго Лаврентьевича назначают заместителем главного конструктора СБ No 1, генерал-майора Павла Николаевича Куксенко. В это же время, в той же организации, по дипломному проекту перспективного молодого человека создается первая советская противокорабельная крылатая ракета. За это 23-летний Серго Лаврентьевич удостаивается Сталинской премии. В 1948 году – также в возрасте 23 лет – он защищает кандидатскую диссертацию, а еще спустя четыре года – докторскую.

К 1950 году СБ No 1 преобразовали в КБ-1, а Берия-младший становится одним из главных конструкторов при создании зенитно-ракетного комплекса «Беркут». Но вскоре карьера его терпит крах. В июле 1953 года его вместе с матерью – Нино Теймуразовной Гегечкори – направляют на одну из подмосковных дач. Вскоре последовало лишение всех званий и наград, арест – и вплоть до ноября 1954 года Серго Лаврентьевич находился в Лефортовской тюрьме. Далее началась административная ссылка – с сохранением возможности заниматься научно-технической деятельностью. Данную возможность сын репрессированного наркома госбезопасности использовал по полной – и к 1964 году отличился настолько, что его позвали работать в Киев, в тогдашнее ГП НИИ «Квант». Там он проработал до 1988 года.

В 1990-1999 годах занимал пост Главного конструктора киевского НИИ «Комета». В «лихие 90-е» Серго Лаврентьевич занимался созданием новых материалов для нефтяных и газовых трубопроводов, а также для топливных баков. Талантливого инженера неоднократно звали работать за границу, но он не мыслил себя вне родины.

Женой Серго Лаврентьевича стала Марьфа Максимовна Пешкова – внучка советского классика Максима Горького. В браке родились дочери Нина и Надежда, а также сын Сергей. Умер сын Лаврентия Павловича 11 октября 2000 года и похоронен на Байковом кладбище в Киеве.