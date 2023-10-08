Какое событие маршал Жуков считал самым важным в своей карьере

Многие историки считают Георгия Жукова одной из самых значимых фигур в победе над Гитлером. Однако сам маршал считал, что самым важным событием в его жизни было то, что произошло после войны.

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Маршал Победы

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Георгий Константинович Жуков называют "маршалом Победы". Он был награжден двумя орденами "Победа" и считается одним из главных военачальников, внесших значительный вклад в разгром гитлеровской Германии. Под его командованием советские войска смогли удержать Москву и Сталинград, освободить Белоруссию и Украину, а также войти в Берлин. Сам Жуков принимал капитуляцию немецкой армии. Однако самым важным событием в карьере Георгия Жукова оказалось то, что произошло после войны. В 1946 году он оказался в центре внимания и стал одним из подозреваемых в так называемом "трофейном деле". Его отправили в Одессу и позже на Урал в своеобразную ссылку. Однако после смерти Иосифа Сталина, его судьбу начал решать Лаврентий Берия, который предложил Жукову должность заместителя министра обороны.

Важное событие

Такое отношение к Георгию Жукову Лаврентия Берии объясняется просто – эти двое находились в дружеских отношениях. По крайней мере, так утверждает историк Борис Соколов на страницах своей книги «Неизвестный Берия». Мало того, об этом же рассказывал и сын Лаврентия Павловича, Серго. По словам Серго, его отец собирался сделать Жукова министром обороны. В присутствии сына Берия уговаривал Георгия Константиновича «подождать немного». Описанные события произошли в 1953 году. Тогда же Лаврентий Берия был арестован. Удивительно, но Георгий Жуков в задержании своего друга принимал самое непосредственное участие. Именно Георгий Константинович произнес: «Вы арестованы!» и схватил Лаврентия Павловича за руки. Позже, когда маршала спрашивали о том, какое событие он считает самым важным в своей жизни, он ответил, что этим событием является взятие под стражу бывшего министра внутренних дел.

Верный друг или предатель?