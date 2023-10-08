Звезда бодибилдинга рассказал, сколько еды может съесть за раз

Звезда бодибилдинга Илья Голем (Ефимчук) рассказал о своём ежедневном рационе. В свои 35 лет при росте 1,85 метра мужчина весит около 158 кг.

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Как сообщает Men's Health, культурист предпочитает есть семь раз в день. В 8:00 на завтрак он съедает 300 г овсяных хлопьев. Второй приём пищи у бодибилдера в 11:00 – три тарелки суши, в каждой из которых по 36 штук (1600 г риса, 800 г лосося).

На обед, в 13:30, у мужчины 1300 г говядины, блины и мороженое на десерт. Следующий приём пищи Голема в 15:40, когда он съедает тарелку свежей пасты с рисом и оливками.

Через 70 минут он съедает ещё макароны с сыром, в 19:30 1300 г говядины и 700 г творога или рикотты. Последний приём пищи приходится на 21:15, когда в рационе у бодибилдера 14 овсяных блинов с кленовым сиропом.