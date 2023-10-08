Пифагора обвинили в плагиате

Американский математик Брюс Ратнер из Университета Ратгерса считает, что Пифагор не был автором знаменитой теоремы. Свое исследование он представил в журнале Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing.

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По словам исследователя, в Йельском университете хранится глиняная вавилонская табличка, которая датируется 1800-1600 годами до н.э. На ней изображен пример использования теоремы Пифагора, который родился 1000 лет спустя после производства таблицы - в 570-490 годах до нашей эры.

Историкам известно, что сочинения Пифагора не сохранились. Ученый считает, что Пифагор не мог придумать теорему, а авторство ему приписали его ученики. Это подтверждает тот факт, что ему приписывали многие открытие, которые ему на самом деле не принадлежали.