Ставшая таксистом модель рассказала о реакции пассажиров на нее

Модель Джойс Тадео из Манилы, Филиппины, стала таксистом и рассказала о реакции пассажиров на нее. Соответствующий материал публикует The Sun.

© Lenta.ru

По словам окончившей факультет психологии девушки, она трудится по 12 часов в день и любит свое занятие. При этом манекенщица не забывает заботиться о своем внешнем виде.

«Я ношу платье и всегда слежу за тем, чтобы выглядеть красиво, поскольку многие пассажиры просят меня сфотографироваться с ними», — заявила Тадео.

В свою очередь клиенты оказываются взволнованны и удивлены подобному водителю. При этом одни пассажиры предлагают ей дружбу, а другие — зовут на свидания. Однако девушка заявила, что сдержанно реагирует на данные предложения, поступая согласно трудовой этике.