Какими были первые учителя президентов стран Содружества

5 октября по традиции отмечали День учителя.

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В честь профессионального праздника работников сферы образования корреспондент «МИР 24» Елена Куршук решила вспомнить первых учителей президентов стран Содружества.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко

На последнюю парту – как самого высокого в 5 «А» классе. Было это в далеком 1965 году. Классный руководитель первого президента Беларуси – Татьяна Николаевна Карпеченко, вела математику, хотя Саша Лукашенко больше любил гуманитарные науки.

«Языковеды: ой, как хорошо Лукашенко изложения пишет, как грамотно. Это плюс мне, это ученик моего класса», – сказала Татьяна Карпеченко. Добрая и ласковая, так про нее всегда говорил Лукашенко. А вот учитель физкультуры мог и прикрикнуть.

«25 градусов мороза, а мы на открытой бортовой машине, одеялами закрутишь всех и едешь на соревнования. На 5-10 километров уходили, и всегда первое место. Даже если последними приедем, все равно перекрывали их рекорд», – вспоминал учитель физкультуры Николай Францев.

Уже позже президент скажет: любовь к первым педагогам и его самого привела в Могилевский педагогический. Спустя несколько лет вернулся в родную школу учителем истории и обществознания.

В школе, где он тянул руку и отвечал у доски, сегодня музей. Поэтому обращение к будущим поколениям – около новой современной школы.

«Для меня очень важно разделить этот день вместе с вами. О чем бы вы, сегодняшние школьники, ни мечтали – все возможно!» – подчеркивал Александр Лукашенко.

В следующем году первая учительница президента отмечает столетие. На юбилей ждет всех учеников.

«Я ему желаю успехов, и в дальнейшем продолжать свое дело президентство и обязательно помогать системе образования», – сказала Татьяна Карпеченко.

Президент России Владимир Путин

Еще один ученик 5 «А», но только уже ленинградской школы – встречается со своей классной руководительницей. Без протокола.

«Когда мы с ним встретились, когда уже он стал президентом, то я и прослезилась, и его чуть до слез не довела, я не знала, как же мне к нему теперь обращаться. Он рассмеялся и сказал: «Вера Дмитриевна, о чем вы говорите? Для вас я всегда был, есть и останусь только Володей Путиным», – вспоминает классный руководитель президента России Вера Гуревич.

Владимир Путин с родителями жил в Басковом переулке, в доме 12 в коммуналке на четвертом этаже. Школа будущего президента – тогда еще ленинградская общеобразовательная 193-я – была всего в 100 метрах от дома. Вера Дмитриевна рассказывает: все равно умудрялся опаздывать. Влетал в класс прямо перед ней и, довольный, плюхался за парту.

Вера Гуревич работала здесь с 1958 года учителем немецкого. Путин исправно ходил в языковой кружок и почти не прогуливал.

«Когда к нам, например, приходил из взрослых кто-то на встречу, я говорила: «Володя, надо выступить». А он мне говорил: «Кому надо, тот пусть и выступает». Теперь, когда он стал президентом и ему приходится ежедневно выступать, я вспоминаю и думаю: «А вот теперь отдувайся», – смеется Вера Гуревич.

Спустя 30 лет он на встрече с делегатами из Германии запросто переходит на родной для гостей язык. Те часто удивляются «баварскому» акценту.

«Он общался среди немцев и по работе, и в быту, а мне говорят: «Произношение-то ваше у него осталось, Вера Дмитриевна». И мои ученики говорят: «Вера Дмитриевна, а ведь он вашим произношением до сих пор пользуется», – рассказала Вера Гуревич.

«Все, чему мы обязаны по жизни, это нашим родителям и нашим наставникам, учителям и педагогам. Вера Дмитриевна Гуревич, которая была у нас классным руководителем, Нина Моисеевна в старших классах – я их всех помню, и я им многим обязан», – заявил Владимир Путин.

Вере Гуревич – 90. Уже не преподает, но часто встречается со школьниками. В Артеке на этой неделе ее попросили признаться: а были ли у президента двойки?

«Начальную школу он окончил безобразно: тройки, две двойки. Я ему всегда говорила: «Путин, учти, я тебя могу отправить обратно! Поэтому сиди, учись вдумчиво, работай», – рассказала Вера Гуревич.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Садыр Жапаров во время рабочей поездки проверяет ремонт в родной школе. Сейчас это гимназия-интернат №1 Бишкека.

«Первый раз я его увидела, когда он только окончил восьмой класс. Он приехал из своего села с отцом в наш лицей. И вот часов в 16 я уже вышла и встретила их. Его отец сказал: «Сын мне покоя не дает, просит перевести его в городскую школу». Я говорю Садыру: «Это не просто школа, а интернат, здесь все очень строго». А он мне: «Да, да, я буду учиться!» – вспоминает классный руководитель президента Кыргызстана Садыра Жапарова Шайыр Бегалиева.

Будущий президент проучился здесь два года. Шайыр Бегалиева вспоминает: парнишка всегда был надежным и ответственным.

«Однажды у его одноклассницы, старосты класса, ботинок порвался. Он это заметил, взял ее ботинок, пошел к обувному мастеру, залатали там все, и принес ей обратно», – рассказала Шайыр Бегалиева.

В свои 54 он все так же стоит перед ней. Но теперь рассказывает уже о планах реформирования системы образования и повышения зарплаты учителям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Самая известная в Казахстане гимназия с французским уклоном – 25-я города Алматы. Здесь даже геометрию и физику преподают на французском. Но главная гордость, конечно, выпускники.

Будущий президент республики выпустился из этих стен – тогда еще школы – в 1970-м. Прямо в эти стены успел заложить капсулу времени.

«В капсуле кубка мы нашли письмо, его замуровали комсомольцы 10 «В» класса Токаев Жомарт, Устимиров Нурлан. 22 апреля 1970 года. Там еще были фотографии», – сообщила Газиза Аманбай.

Из звездной гимназии в разные годы вышли политик Даулет Сембаев, режиссер Игорь Пискунов, нейрохирург Юрий Аношин. В 1964-м аттестат вручили Владимиру Жириновскому. Вспоминают: будущий политик уже тогда активно спорил с учителями, но все равно был отличником.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Сельская школа в поселке Дангара – в сотне километров от столицы Таджикистана. Чтобы попасть на уроки, будущий глава государства Эмомали Рахмон вставал в шесть утра и пешком шел в эту школу в соседний кишлак.

«Наш уважаемый президент сидел на третьей парте, я вот здесь с напарником», – показывает директор школы №7, одноклассник президента Таджикистана Холназар Хукуматов.

«От него мы никакого плохого слова про своих одноклассников никогда не слышали», – отметил Холназар Хукуматов.

Сейчас здесь тоже музей. В сейфе хранят журнал успеваемости. У десятиклассника Эмомали Рахмона восемь пятерок. Особые успехи по труду, истории СССР и литературе.