Как на смену стахановцам пришли менеджеры

Труд для россиян, по данным соцопроса, ассоциируется прежде всего со стабильностью, развитием и порядком. Успех в шкале приоритетов — на седьмом месте, а богатство и вовсе на девятом. Так что нами движет в трудовом процессе?

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Трудовые подвиги и передовики производства, которыми так гордилась Страна Советов, остались в прошлом. На смену им пришло поколение менеджеров, где каждый сам за себя и каждый покоряет собственную вершину.

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Однако успех и богатство, по данным соцопроса портала SuperJob, для россиян оказались далеко не на первом месте.

Так из чего же складывается наше отношение к труду, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Карьера — не главное

Что касается данных соцопроса, то большинство россиян свое личное отношение к труду описывают через такие понятия, как стабильность (47 процентов), развитие (45) и порядок (24). Кстати, по сравнению с 2015 годом россияне реже стали ассоциировать труд с успехом (23 процента против 18 сегодня), но чаще — со справедливостью: 13 и 18 процентов соответственно.

Участники опроса выразили не только собственное отношение к труду, они также оценили, как по их мнению, к трудовому процессу относятся в других странах. Так, согласно данным опроса, для американцев труд — это богатство, карьера и успех. Для китайцев — традиция, обязанность и долг. Для французов — карьера, свобода и общение. Для немцев — порядок, стабильность и карьера.

— Очевидно, что, характеризуя отношение других наций к труду, россияне часто оказывались во власти стереотипов, например американской мечты о богатстве, культуры трудоголизма в Китае, «либерте» из девиза Великой французской революции, немецкого порядка, — рассуждает руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова.

Так, по мнению россиян, испанцы, итальянцы и бразильцы трудятся, главным образом, ради общения. О многовековой традиции трудиться респонденты говорили в отношении не только китайцев, но и японцев. Уважение как одна из ключевых характеристик труда упоминалась чаще всего также в отношении японцев, на втором месте оказались турки.

Труд как обязанность — так россияне чаще всего характеризуют отношение узбеков. Ассоциируют труд со справедливостью чаще всего в рассуждениях о русских.

— Да, рассуждая об отношении к труду разных наций, мы находимся в плену стереотипов. И как эти нации на самом деле относятся к труду, участники опроса точно не знают, — уверен кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Но вот себя русские знают хорошо! Да, у нас труд часто ассоциируется со справедливостью: «Кто не работает, тот не ест». Конечно, это идет из крестьянской общины, где все вместе усердно работали в поле, все были на виду и увильнуть невозможно.

Плюс, что еще важнее, условия труда у российских крестьян были крайне тяжелыми. Климат неблагоприятный — то дождь, то засуха, то заморозки, сельскохозяйственный сезон короткий, да еще и барин над тобой стоит — его тоже кормить надо. Эти факторы вынуждали трудиться практически в авральном режиме.

Что касается стабильности как главного трудового фактора, то, по мнению эксперта, он вытекает из сказанного выше.

— В наших климатических условиях труд позволял в буквальном смысле выжить. Если где-нибудь в Италии ночевать можно под кустом, а питаться плодами деревьев — они сами растут, пить молоко — домашние животные круглый год пасутся, то в России было нужно срубить избу, заготовить на долгую зиму дров, корм домашним животным — иначе можно погибнуть. Даже воду из речки просто так не наберешь — нужно сначала прорубь сделать. Так что труд с давних пор был основой выживания и стабильности, — пояснил Виталий Караев.

Что касается развития, то, как пояснил психолог-консультант Анна Мотылева, это не то же самое, что карьера.

— Наш человек, судя по опросу, хочет не столько залезть на ступеньку выше, сколько развиться, то есть стать «лучшей версией себя». На мой взгляд, это крайне важно. Ведь карьеру, чего уж там, можно сделать и путем интриг, подсиживания начальника или, скажем, близости с начальником. Иными словами, движение вверх есть, а вот развитие — не всегда. Но для русских важно именно развитие.

Американцы ненавидят офис

Gallup — американский институт общественного мнения — провел опрос об отношении американцев к работе. Это исследование установило рекорд репрезентативности — 150 тысяч респондентов! И что же выяснилось? Большинство американцев свою работу ненавидят!

Итак, 94 процента опрошенных трудятся 50 или больше часов в неделю — на 20 дольше, чем в 1940 году. Только 14 процентов заняты 40 часов в неделю. За это время, кстати, продолжительность рабочего времени снизилась во многих индустриальных странах, во Франции — на 24 процента, и даже японцы с их репутацией трудоголиков заняты на работе на 17 процентов меньше.

В 1942 году, в военное время, более 80 процентов жителей США спали семь часов или более. Сегодня 40 процентов спят шесть часов или меньше. Почему? Так работы много! Большинство американцев, как выяснилось, предпочитают больший заработок, чем дополнительный отпуск. В прошлом году только 56 процентов работников отпуском воспользовались. А отпуск у них — в среднем 10 – 14 дней.

При этом — о, парадокс — 70 процентов американцев «ненавидят свою глупую работу». Только 30 процентов говорят, что их работа приносит им удовольствие. Главная причина недовольства — «адские боссы». В общем, возможно, русские и правы, считая, что американцы убиваются на службе ради богатства, успеха и карьеры.

Культура 996

В Китае установлена «стандартная» 5-дневная рабочая неделя. Общее количество часов: минимум 40, максимум 48 часов. Но, конечно же, многие, особенно молодые, работают сверхурочно, порою и шесть дней в неделю. Несколько лет назад в Китае появилась так называемая культура 996.

— Это график работы с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю, — рассказывает член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Денис Ковалевский. — По такому графику трудятся во многих китайских ИT-компаниях.

Считается, что график 996 первым запустил сайт объявлений 58.com в 2016 году. Компания утверждала, что новая система будет носить не обязательный, а поощрительный характер.

— Сейчас для Китая нормальная ситуация, когда и сами сотрудники инициируют переработку, считая ее неписаным правилом.

График 996, как пояснил эксперт, часто выбирают и амбициозные предприниматели, которые были уверены, что сверхурочная работа непременно приведет к успеху в бизнесе.

Увы, для многих молодых китайцев, работавших в ИT, жуткий график заканчивался трагично. Так, в 2015 году разработчик компании Tencent упал от изнеможения и умер во время прогулки со своей беременной женой. Год спустя у 34-летнего заместителя главного редактора интернет-форума Tianya произошла остановка сердца прямо на станции пекинского метро. В 2020 году западные социологи сравнили культуру 996 с «современной формой рабства», сформировавшейся в результате сочетания «неограниченного глобального капитализма и конфуцианской культуры иерархии и послушания».

Лишь в прошлом году китайские исследователи впервые признали существование «культуры чрезмерного труда». Но ни одна крупная технологическая фирма в Китае не была наказана за поощрение или принуждение сотрудников работать чрезмерно много часов. По графику 996 работают Alibaba, JD.com, Huawei и Bytedance — разработчики TikTok.

Основатель технологического гиганта Alibaba Джек Ма заявил: — Возможность работать 996 — огромное благословение. Если вы будете делать то, что вам нравится, то 996 не будет проблемой. Если вам не нравится ваша работа, каждая минута — пытка.

Анна Мотылева считает, что бизнесмен лукавит: — Китайцы работают сверхурочно, потому что они коллективисты и никто не хочет выпасть из коллектива. Бизнесу это выгодно, особенно если за переработки недоплачивать. А вот для здоровья, в том числе психологического, такие нагрузки могут быть смертельны. Сначала эмоциональное выгорание, потом депрессия, потом инфаркт. Так что все хорошо в меру.

СПРАВКА

Международный фонд психического здоровья дал несколько полезных советов, как найти баланс между работой и отдыхом.

Если на работе к вам предъявляют завышенные требования, не стесняйтесь об этом говорить.

Не размазывайте «задания» по тарелке. Выделяйте на их выполнение фиксированное время.

Делайте перерывы. Отведите минимум полчаса на обед и прогулку, если это возможно.

Проведите границу между работой и досугом. Если вам необходимо поработать дома, делайте это в специально отведенном месте.

Постарайтесь снизить уровень стресса с помощью физических упражнений, релаксации или хобби.

ФАКТ

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), больше всего люди работают в Мексике — в среднем 2226 часов. На втором месте Южная Корея — 2090 часов. Третья — Греция (2034 часа). В Израиле, для сравнения, 1910 часов, Польше — 1929 часов, России — 1982 часа. А меньше всего работают в Нидерландах — всего 1381 час в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН: