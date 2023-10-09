Вячеслав Шварц: история в масле

4 октября этого года исполнилось 185 лет со дня рождения художника Вячеслава Шварца. Специалисты считают, что его творчество явилось решительным шагом в создании подлинной исторической живописи в России.

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«Живые исторические образы в правдивой исторической обстановке» – таким был девиз художника. Он стремился воссоздать самый дух исторической эпохи. Полагаем, что читателям будет интересно проследить жизненный и творческий путь прославленного живописца. Хотя путь этот был коротким. Но и 30 лет – достаточный возраст, чтобы войти в историю и оставить след на столетия вперёд. Вячеслав Шварц за краткий промежуток успел создать поистине великие полотна.

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Интерес к рисованию

Вячеслав Шварц родился в 1838 году в Курске. Семья владела имением в селе Белый Колодезь Щигровского уезда (сегодня этот населённый пункт относится к Колпнинскому району Орловской области), а также домом в Курске.Краевед Алексей Ларин отмечает, что «дом до сегодняшнего дня не сохранился, но располагался он на месте, где сегодня находится школа №18, на современной улице Советской, которая тогда называлась Ртищевской».

Первые годы жизни будущего художника прошли в пограничной крепости на Кавказе, где служил его отец, боевой генерал, герой 1812 года. Отец был просвещённым человеком, сам немного рисовал и имел значительную коллекцию картин иностранных и русских художников.

Курская правда

Когда мальчику исполнилось восемь лет, он вместе с матерью и младшим братом переехал сначала в Москву, а затем в имение отца Белый Колодезь. Отец, продолжавший служить на Кавказе, постоянно интересовался образованием сыновей и поощрял успехи Вячеслава в рисовании.

Увлечение историей

В 1853 году Шварц поступает в Царскосельский лицей. Здесь ещё были живы традиции пушкинской поры. Много внимания уделяется гуманитарным дисциплинам. Преподавалось и рисование, так что юноша мог продолжать своё любимое занятие.

К концу обучения в лицее художественные интересы занимают всё большее место в жизни Шварца.

Тогда же, как подчёркивает Светлана Каменецкая, автор статьи о художнике в сборнике «Гордость земли Курской», формируется его интерес к истории.

Весной 1859 года Шварц оканчивает лицей и в сентябре того же года поступает в университет на историко-филологический факультет. Почти одновременно он поступает в Академию художеств и начинает заниматься по батальному классу Виллевальде, профессора батальной живописи. Любовь юноши к истории только укрепилась под влиянием наставника.

1859 год можно считать началом серьёзного увлечения Шварца русской исторической тематикой и годом его первых творческих исканий. Свою роль тут сыграли и лекции Костомарова, которые он слушал в университете. Вскоре завязалось личное знакомство с историком, Шварц постоянно показывает Костомарову свои рисунки, и они вызывают неизменное одобрение.

В 1860 году написаны два историко-батальных произведения «Куликовская битва» и «Взятие Казани Иоанном Грозным». Здесь видно стремление ощутить реальность исторического события, создать психологическую атмосферу битвы, борьбы двух сил, причём все симпатии художника принадлежат русским.

Эпоха Ивана Грозного

В 1861 году Шварц уезжает за границу. Он путешествует по Германии, осматривая исторические памятники, наблюдая жизнь незнакомого народа. Брату он сообщал, что дни напролёт проводит в музеях. Вернувшись в Россию, в том же году приступил к работе над картиной «Иоанн Грозный у тела убитого им сына».

В тяжёлой задумчивости сидит Грозный в кресле, вцепившись рукой в складки погребального покрова. У ног брошены чётки… В его душе смешались разные чувства: отчаяние отца, скорбь государя, лишившегося наследника, упрямая воля деспота.

Курская правда

Кстати, именно Шварц оказался создателем устойчивой иконографии Ивана Грозного. Предложенный им в полотне «Иоанн Грозный у тела убитого им сына» физический тип царя выглядел столь убедительно, что разные художники на протяжении всей второй половины XIX века руководствовались им как «портретом» и переносили в свои композиции, считая исторически достоверным.

Это было начало серии исторических композиций эпохи Ивана Грозного, созданных Шварцем в 1862 – 1864 годах. В тот период была написана картина «Посол от князя Курбского», пять иллюстраций к «Песне о купце Калашникове», четыре – к историческому роману Алексея Толстого «Князь Серебряный».Художник помогает зрителю окунуться в седую старину, дорисовывая средствами изобразительного искусства то, что бессильно изобразить самое красноречивое литературное описание.

В начале 1863 года Шварц отправляется в своё второе заграничное путешествие. Он вновь посещает Германию, а затем едет в Париж. Здесь он сближается с группой русских художников, посланных Академией за границу, среди них был Перов.

Они посещают народные празднества, балы, рынки, ярмарки, изучают народный быт, делают зарисовки. Однако и вдали от Родины Шварц не изменяет русской исторической теме.Художник вернулся домой весной 1864 года и с жаром принялся за изучение допетровской Руси. Две исторические личности – Иван Грозный и царь Алексей Михайлович – занимают его.

В том же году он пишет картины «Царь Алексей Михайлович, играющий в шахматы», «Вербное воскресенье во времена Алексея Михайловича», за последнюю художник получил звание академика.

Вскоре Шварц был назначен от Академии художественным комиссаром Русского отдела на Парижской Всемирной выставке 1867 года. На этой выставке, благодаря стараниям Шварца, впервые были широко представлены мастера нового реалистического искусства во главе с Перовым.

В Париже международное жюри за картину «Голштинские послы в посольском приказе» присудило ему золотую медаль.

«Цивилизованная Франция удивилась, что у варваров есть стиль, да притом ещё оригинальный», – писал Шварц о том, как были приняты на Всемирной выставке образцы русского искусства.

Последняя картина

В последний период недолгой жизни Шварца большое место в его творчестве занимают картины из эпохи царя Алексея Михайловича. Среди них «Иностранные послы в посольской избе XVII века», «Патриарх Никон в Новом Иерусалиме», «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче».

Большую часть своего времени художник проводит в имении родителей в Курской губернии, где работает над эскизами к картине «Вешний поезд царицы на богомолье…».

Эта картина отличается непосредственностью и свежестью ощущения исторической эпохи. Бескрайнее раздолье, скромная прелесть русской природы и живущие своей будничной жизнью люди далёкого прошлого, слившиеся с окружающей обстановкой, – всё это делает картину наиболее зрелым и поэтичным созданием Шварца.

Это была его последняя работа. Она открыла неизвестный доселе жанр русского исторического пейзажа. В этом большая заслуга художника в истории русского искусства.

Курская правда

Художник показал обыденную сцену, наполнив её тонким изяществом. На фоне весеннего русского пейзажа на контрасте написаны богатые царские возки, дорогие одежды свиты.

Сюжет крайне прост: царица, она же жена русского царя Алексея Михайловича, отправляется на богомолье по святым местам. По обычной весенней дороге направляется царский поезд.

Перед крытой повозкой с эмблемой двуглавого орла идёт группа статных всадников в богатых костюмах. За царственным возком следует ещё один – в насыщенно красном тоне, в окружении охраны.

Огромная колонна простирается до самого горизонта, что страшит обычных жителей деревни. Они выбегают на улицу посмотреть на невиданное до этого зрелище.

Картина удивительно динамична. Именно на таком прекрасном фоне Шварц умело изобразил всю процессию, яркие детали каждого персонажа. Это позволило художнику включить всех участников и увести композицию в глубину.

Складывается впечатление, что на полотне воссоздана сцена из прошлого, которую зритель видит сам издалека. Полное единение со зрителем – это признак настоящего мастерства автора. Работа снискала любовь публики буквально сразу же.

Его произведения заставили переосмыслить и создать новое русское историческое направление в живописи. Вячеслав Григорьевич смог освободиться от рутинного академического классицизма, продвигая новые ценности русской мысли.

Шварц воплотил их в своих картинах со всей самобытностью, оставив о себе справедливую память как о самом выдающемся из всех, писавших старину. В 1869 году Вячеслав Михайлович Шварц скоропостижно скончался. «Бронзовая болезнь», хроническая недостаточность коры надпочечников, сейчас больше известная под названием болезни Аддисона, сводит его в раннюю могилу 29 марта. Шварц похоронен в имении отца в селе Белый Колодезь.

На сайте «Мир живописи» о смерти художника говорится так: «В художественном столичном мире его смерть прошла незамеченной, и только на родине «на всём пути от Курска, на расстоянии 70 верст, стекался со всех сторон народ и провожал до могилы». Художник говорил, что не хотел бы дожить до старости, мечтал «умереть вовремя, лишь бы только себя не пережить» – его желание исполнилось.

Немного искусствоведения

В одной из статей о курском художнике задаётся вопрос: «Имена художников Репина, Васнецова, Сурикова знают сегодня все. А знакомо ли вам имя (и, главное, творчество) художника Вячеслава Шварца»?

А между тем в 1883 году в статье «Двадцать пять лет русского искусства» выдающийся русский критик Стасов особое внимание уделил художникам Перову, Репину, Верещагину и… Шварцу.И скульптор Антокольский одобрил такой выбор: «Из четырёх этих русских богатырей русского искусства цельнее всех Репин в «Бурлаках», а самостоятельнее Шварц».

А сам Репин в письме знаменитому галеристу Третьякову писал: «Вешний поезд…» – драгоценность, лучшая его вещь, сколько правды, воображения, оригинальности… мне так живо представилась её значительность и драгоценность для русской школы».

Вновь обратимся к Стасову: «Как от «Свежего кавалера» Федотова пошла наша бытовая живопись, так от «Ивана Грозного» Шварца пошла наша настоящая историческая живопись. Подобной великой задачи исторической и душевной не смел и не умел взять ни один наш живописец раньше Шварца, да ни один из его предшественников и не совладал бы с нею».

Судьба распорядилась так, что основоположником русской исторической школы живописи стал 23-летний студент Академии родом из Курска. В знак уважения к серьёзности изу-чения художником русского быта XVI–XVII веков, художника избрали действительным членом Русского Археологического общества.«Можно, – утверждал Шварц, – до всего дойти в России и быть русским в живописи без всякого иностранного навевания».

Общее мнение о творчестве художника выразил Иван Крамской после его смерти: «Был Шварц, начал проводить борозду, и очень глубокую, верно угаданную в направлении своём исторически: умер он, и всё пошло опять: кто куда. Как будто и не было человека! Заслуги его никому ни урок, ни руководство».

Шварц в Курской галерее Слова Крамского печальны, но в одном можно быть уверенным: земляки о Шварце помнят. Недаром ведь в собрании Курской картинной галереи хранится самый большой пласт наследия Шварца: 49 работ, из них 42 живописных. Правда, здесь нет ни одной известной исторической картины Шварца.Курское собрание – это как бы домашний архив этюдов, написанных художником с натуры – на пленэре и в академической мастерской.

Лет пятнадцать назад в «Курской правде» была опубликована статья журналиста нашей газеты, искусствоведа Тамары Антипенко, посвящённая курскому собранию работ Шварца. Сейчас, к сожалению, этот материал недоступен на сайте, поэтому позволим себе некоторые цитаты.

«На многих портретных этюдах художника запечатлены крестьяне из Белого Колодезя, с которых впоследствии художник писал своих героев: патриарха Никона, Ивана Грозного, боярина для «Вербного воскресенья»…

– Ценность этой коллекции неизмерима, – считает кандидат искусствоведения Марина Тарасова. – Глядя на работы разных лет, мы можем видеть, как эволюционирует и трансформируется манера художника, как становится твёрже его творческий почерк, как от робко рисующего и плохо раскрашивающего он становится смелым и очень фактурным живописцем…

В Курской картинной галерее и краеведческом музее хранятся и произведения западноевропейской живописи, собранные двумя поколениями семьи Шварцев, фамильные портреты и работы художников, вхожих в семью.

– Те коллекции, – продолжает Марина Тарасова, – которые волей судьбы оказались в разных собраниях Курской области, позволяют показать зрителям замечательную историю жизни отдалённой усадьбы Курской губернии, дворянского русского семейства, где тяготели к изящным искусствам, литературе, образованности, принимали действенное участие в жизни страны и оставили след в русской истории…

К 170-летнему юбилею нашего земляка картинная галерея выпустила книгу «Наследие семьи Шварц», в которой публикуются каталоги семейного собрания и непосредственно произведений Вячеслава Григорьевича, находящихся в галерейной коллекции, здесь же даётся её характеристика. Представлены также статьи об усадьбе Шварц и собрании архивных документов.

А первой и до сих пор самой серьёзной монографией о творчестве Вячеслава Шварца была книга искусствоведа Аллы Верещагиной «Вячеслав Шварц. 1833 – 1869», изданная в 1957 году.

Однако автор не видела некоторых работ художника, хранящихся в нашей картинной галерее, и потому они не стали предметом её исследования. Публикация же курской книги и каталога позволила познакомиться ещё с несколькими работами Вячеслава Григорьевича, которые считались утраченными.