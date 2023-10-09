Что известно о Юне Фоссе

5 октября этого года мир узнал имя очередного лауреата Нобелевской премии в области литературы. Это автор из Норвегии Юн Фоссе.

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На ресурсе "Кинопоиск" по этому поводу сказано: "После череды скандальных, широко обсуждавшихся решений Нобелевский комитет выбрал писателя, который ни у кого не вызывает возражений".

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В заявлении самой структуры говорится: "В его работах есть большая теплота и юмор, а также наивная уязвимость на фоне резких образов человеческого опыта".

Присутствует и такая формулировка: "За новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами".

Сам норвежский драматург заявил после радостного известия, что одновременно ошеломлен и напуган присуждением ему награды, ибо целью его труда всегда являлась только литература, а честолюбивых соображений он никогда, якобы, не имел.

В нашей стране Юн Фоссе не слишком известен, поэтому есть смысл рассказать о нем основное.

Будущий писатель родился в 1959 году в Хёугесунне — глубокой провинции Норвегии. В семь лет он был на грани смерти. Что случилось, прессе неизвестно, однако Фоссе в интервью сказал, что пребывание на той грани оказало огромное влияние на его жизнь и творчество.

В наши дни Юн Фоссе – один из самых известных и востребованных европейских драматургов. Его пьесы ставят во всех театрах Европы. Эксперты связывают спрос на них с тем, что он строит сюжеты не на силе героев, а на их слабостях, из которых едва ли не главенствует страх смерти. Это находит отклик в душах многих зрителей.

В театральных, да и литературных кругах Фоссе считают минималистом. Среди наиболее известных его пьес: "Однажды летним днём", "Вариации на тему смерти", "Я – ветер", "Кто-то должен прийти" (эксперимент на тему пьес абсурда Беккета).

Первая пьеса увидела свет в 1994 году под названием "И мы никогда не расстанемся". Как прозаик автор дебютировал в 1983 году романом "Красное, чёрное", исследующим также страх смерти и тягу к суициду.

Среди его известных книг прозы – "Утро, вечер", "Трилогия", которую составляют романы "Без сна", "Сны Улава" и "Вечерняя вязь".

Главный труд Фоссе —"Септология": книга из одного предложения, развернутого на 1200 страниц. На русский язык переведена лишь его первая часть "Другое имя", охватывающая 24 часа из жизни двух рефлексирующих персонажей.

Также на русском языке выходил сборник из дюжины пьес Фоссе "Когда ангел проходит по сцене". По слухам, сейчас спешно готовят к русскому изданию несколько книг нобелиата.