Валерий Чкалов: что не так с гибелью самого знаменитого летчика СССР

В 1936 году советский летчик Валерий Чкалов стал известным по всему миру благодаря своему рекордному перелету от Москвы до Петропавловска-Камчатского, а годом позже он достиг Ванкувера, пролетев через Северный полюс. К сожалению, его жизнь оборвалась внезапно, когда ему было всего 34 года, в результате аварии истребителя И-180. Подлинные причины смерти Чкалова до сих пор остаются предметом споров среди исследователей.

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Последний полет

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Перед Великой Отечественной войной И-180 стал первым мощным истребителем в СССР. Его разработало конструкторское бюро Николая Поликарпова. Однако работа велась в спешке, поскольку стремились завершить ее до Нового года 1939 года. Из-за этого самолет оказался недоработанным и содержал более ста дефектов. Поликарпов выступил против бессмысленной спешки, но его отстранили от работы. Истребитель был доставлен на Центральный аэродром и начали готовить к первому полету.

Проблемы с испытаниями новой машины возникли сразу: 12 декабря 1938 года полет был отменен из-за поломки тяги газа и перенесен на 15 декабря. Пилотом И-180 был назначен герой СССР Валерий Чкалов, которому предстояло совершить круг над аэродромом. В день полета было очень холодно, до минус 25 градусов. В 12:58 Чкалов взлетел, набрал высоту в 100-120 метров и совершил круг над аэродромом, затем поднялся на высоту 500 метров и начал второй круг. Однако на высоте ста метров самолет внезапно начал отклоняться влево и скрылся за зданиями. Позднее комиссия установила, что двигатель заглох. Валерий Чкалов сделал все возможное, чтобы увести истребитель от жилых домов. И-180 задел провода и врезался в дровяной сарай возле Хорошевского шоссе. При столкновении пилот вылетел вперед на 15 метров вместе с сиденьем и панелью управления.

Чкалова быстро отправили в больницу, но спустя несколько минут пилот скончался. На следующий день после катастрофы началось расследование, арестовано было 60 человек, связанных с подготовкой И-180 к полету. Через два дня после трагической гибели Валерия Чкалова спецкомиссия составила доклад, согласно которому причиной крушения истребителя стала неисправность двигателя и морозная погода. Однако нарком обороны Климент Ворошилов не согласился с выводами, посчитав их сомнительными. Постепенно распространился слух о том, что Чкалов лично виноват в катастрофе, поскольку в нарушение инструкции пошел на второй круг. Эта версия дискредитировала погибшего пилота и вызвала вопросы у тех, кто знал Чкалова лично. Возможно ли, что пилота «убрали» специально?

В докладе спецкомиссии от 17 декабря 1938 года крушение объяснили отказом мотора в результате его переохлаждения и ненадежной конструкции управления газом. Вторая комиссия, работа которой началась лишь в 1955 году, в целом согласилась с выводами предыдущей, но внесла и свои коррективы. Специалисты под руководством генерал-полковника авиации Громова посчитали, что многие узлы самолета И-180 являлись опытными и в воздухе до этого не были, а также в самолете отсутствовала система регулируемого охлаждения, без чего производство полета и особенно первого вылета в морозный день было опасно. Наиболее вероятной причиной катастрофы назвали отказ мотора из-за переохлаждения. Но вот что странно: 2 декабря 1938 Чкалов сам осматривал И-180 и заметил, что у самолета неисправны шасси, однако все равно настоял на полете через две недели. Возможно, не холод, а именно заблокированное шасси привело Чкалова к гибели. Если бы его можно было убрать, пилот посадил бы машину на брюхо. Кроме того, известно об отсутствии защищавших мотор от холода жалюзи. Чкалов даже уточнил, как так вышло, на что ему ответили: «Жалюзи не предусмотрены». По другой версии, кто-то срезал жалюзи накануне полета, и об этой неприятности пилот узнал уже в воздухе.

Охота на самого известного летчика

Небывалая популярность Чкалова породила массу слухов относительно его гибели, опровергнуть которые не удалось по сей день. В декабре 1937 года, после полета Москва-Ванкувер, пилота стали продвигать по партийной линии, избрав депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР. С этого момента Валерий Чкалов стал не просто героем и отважным летчиком, но и влиятельным политиком. Во время поездок по Горьковской области на него было совершено несколько покушений, а за полгода до крушения И-180 Чкалов едва не разбился во время испытаний другого самолета из-за невыпущенного шасси. Впоследствии выяснилось, что выпустить шасси мешала отвертка, которую кто-то вставил в механизм. Кому же мог «перейти дорогу» герой СССР и народный любимец?

Родные Чкалова догадывались, что у него назрел конфликт со Сталиным. Жена пилота, Ольга Орехова, вспоминала, что супруг старался держать при себе револьвер «на всякий случай». Проблемы начались после того, как Сталин предложил Чкалову пост наркома внутренних дел, а тот отказался, памятуя о судьбах людей, занимавших этот пост ранее. Причем Валерий Чкалов знал, что ранее Сталин предложил возглавить НКВД первому секретарю ЦК комсомола Александру Косареву, а после отказа подписал ему смертный приговор. Была и другая, более личная причина, расправиться с легендарным пилотом. Поговаривали, что и Сталин, и Чкалов положили глаз на красавицу Евгению Хаютину – жену Николая Ежова. По слухам, она предпочла Сталину роман с Чкаловым, чего «отец народов» простить не мог. Евгения Хаютина покончила с собой в 1938 году за месяц до гибели Валерия Чкалова. По официальной версии, она страдала от тревожного расстройства.