Павел Дуров отшутился по поводу своего возраста

"Некоторые люди поздравляют меня сегодня с "днем рождения". Но на самом деле сегодня, 10.10.2023, не совсем тот день, когда я родился. На самом деле я родился много лет назад - сегодня просто годовщина моего дня рождения", - заявил Дуров.