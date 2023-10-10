Павел Дуров отшутился по поводу своего возраста
Павел Дуров в 39-й день рождения опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором отшутился по поводу своего возраста.
"Некоторые люди поздравляют меня сегодня с "днем рождения". Но на самом деле сегодня, 10.10.2023, не совсем тот день, когда я родился. На самом деле я родился много лет назад - сегодня просто годовщина моего дня рождения", - заявил Дуров.
Он также отшутился, сказав, что ему уже 12 лет как 27.
Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года. Он известен как один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Он является гражданином четырех стран: РФ, ОАЭ, Франции и островного государства Сент-Китс и Невис.
О личной жизни Дурова мало что известно. По данным Forbes, у основателя Telegram есть двое детей, дочь и сын, от бывшей жены Дарьи Бондаренко.
Миллиардер, по всей видимости, увлекается спортом и на данный момент проживает в Дубае.