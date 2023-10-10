Вышла вторая часть рассказа Виктора Сегого. В ней северянин рассказывает о том, как устроено его хозяйство, где в Подмосковье содержат оленей и как он начал там работать.

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Ямалец Виктор Сегой, потомственный ненец, рассказывает на странице «ВКонтакте» о своих приключениях.

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В первой части «мемуаров» он описывал, как жил и работал оленеводом в Сочи, в Красной Поляне, как случайно оказался в Подмосковье – и тоже нашел работу по специальности. А специальность у него не то что редкая, а максимально узкопрофильная.

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Виктор – потомственный оленевод. И вот вышла вторая часть рассказа «Как ненец переехал жить в Подмосковье».

В ней северянин делится историями о том, как устроено в этом регионе хозяйство, где содержат оленей и как он начал там работать.

— Мне показали нарты и упряжь. Посмотрев на них, я был расстроен. Нарты были слишком огромные и неудобные, на таких никто не ездит, потому они ломают задние ноги оленям. А упряжь составляли непонятные соединения в неполном комплекте. Я пришел к выводу, что мне придется доставать отцовскую упряжь, потому что в ней я был точно уверен, а делать новую времени не было, — пишет Виктор.

В этой же части начинается и история любви. Ямалец, наверное, должен был оказаться в Подмосковье, чтобы там найти свою судьбу.

— На выходе я встретил красивую девушку с длинной косой и яркими глазами - словно солнце в морозный день. Знакомство было недолгим, она явно куда-то очень спешила… Это была Аня, она тренировала собак и по совместительству занималась тренировкой детей в ездовом спорте, также в выходные дни катала гостей на упряжке. «Кто бы мог подумать, что такая маленькая девушка может управлять целой упряжкой собак и обучать», — думал я тогда.

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Виктор Сегой раскрыл секрет «Ямал 1»: он признался, что Анна впоследствии стала его женой, и что об этом будет третья часть его воспоминаний.