Дни рождения сегодня, 10 октября: кто родился в этот день
У кого из актеров, знаменитостей и исторических личностей сегодня день рождения?
В этой статье “Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 10 октября. Многих из них вы, наверняка, знаете.
- Павел Дуров (1984), российский предприниматель, программист, рублёвый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте»
- Марс Жаклин (1939), миллиардер США, предприниматель
- Cashis (1982), американский хип-хоп-исполнитель
- Евгений Суслов (1937), советский телеведущий
- Бруно Фрейндлих (1909), советский актер театра и кино, народный артист СССР
- Алексей Кравченко (1969), российский актёр театра и кино.
- Филипп Янковский (1968), советский и российский актёр
- Валентин Адашевский (1969), артист балета, балетмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР
- Михаил Драй-Хмара (1889) — литературовед, переводчик и поэт
- Гарольд Пинтер (1930), британский драматург, режиссер и актер
- Федор Головкин (1766), мемуарист Российской империи, посол в Италии
- Марк Гордон (1956), продюсер США, телепродюсер
- Елена Уварова (1975), российский модельер
- Жан Антуан Ватто (1684), французский живописец
- Марат Ка (1970), архитектор Российской Федерации.
- Андрей Павлинов (1852), реставратор Российской империи, архитектор Москвы
- Александр Бородин (1833), железнодорожник Российской империи, конструктор локомотивов, инженер, машиностроитель
- Владимир Обручев (1863), РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ГЕОЛОГ, ГЕОГРАФ, ПИСАТЕЛЬ
- Артур Онкен (1873), историк идей, философ XX века
- Генри Кавендиш (1731), химик Великобритании, физик, первооткрыватель химических элементов
- Нил Слоан (1939), математик XX века
- Максимилиан Рюбель (1905), историк Австрии, коммунист Франции, теоретик марксизма.
- Нансен Фритьоф (1861), командор ордена Данеброг, путешественник Норвегии, рыцарь Большого Креста Королевского Викторианского, лыжник, зоолог, меценат, исследователь Арктики
- Мария Плантагенет (1344), правитель Европы XIV века, принцесса Англии
- Юнфу Лю (1837), правитель Тайваня
- Карл II (1332), король Наварры, граф де Мортен, правитель Европы XIV века
- Мерри дель Валь Рафаэль (1865), кардинал Италии, президент Папской Церковной академии
- Питер Андервуд (1937), губернатор Тасмании
- Петр Гембицкий (1585), епископ Кракова, сенатор Речи Посполитой
- Флорестан I (1785), князь Монако
- Каталина Микаэла Австрийская (1567), принцесса Испании, эрцгерцогиня Австрийская
- Изабелла Альфонса Бурбон-Сицилийская (1904), дама ордена Королевы Марии Луизы, принцесса Бурбон-Сицилии
- Адександр Краснощёков (1880), большевик, революционер России, премьер-министр, социалист США
- Яков Давтян (1888), социалист Бельгии, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, дипломат СССР, посол в Греции, большевик, революционер Армении, руководитель советской внешней разведки
- Олег Гордиевский (1938), полковник СССР
- Алексей Спиридов (1758), адмирал Российской империи
- Иван Кауркин (1922), педагог СССР, танкист Великой Отечественной войны, начальник Суворовских училищ, генерал-майор
- Принц Котохито (1865), военачальник Японии
- Екатерина Рублёва (1985), фигурист России, тренер по фигурному катанию
- Леонид Тягачев (1946), президент Олимпийского комитета России, тренер, министр спорта, горнолыжник СССР
- Петр Свобода (1984), бегун с барьерами Чехии, легкоатлет на летних Олимпийских играх 2008 года
- Жоэль Шеналь (1973), горнолыжник на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Родригес Марко Антонио (1973), арбитр чемпионата мира по футболу 2006
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