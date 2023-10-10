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Дни рождения сегодня, 10 октября: кто родился в этот день

У кого из актеров, знаменитостей и исторических личностей сегодня день рождения?

Дни рождения сегодня, 10 октября
© Соцсети

В этой статье “Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 10 октября. Многих из них вы, наверняка, знаете.

  • Павел Дуров (1984), российский предприниматель, программист, рублёвый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте»
  • Марс Жаклин (1939), миллиардер США, предприниматель
  • Cashis (1982), американский хип-хоп-исполнитель
  • Евгений Суслов (1937), советский телеведущий
  • Бруно Фрейндлих (1909), советский актер театра и кино, народный артист СССР
  • Алексей Кравченко (1969), российский актёр театра и кино.
  • Филипп Янковский (1968), советский и российский актёр
  • Валентин Адашевский (1969), артист балета, балетмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР
  • Михаил Драй-Хмара (1889) — литературовед, переводчик и поэт
  • Гарольд Пинтер (1930), британский драматург, режиссер и актер
  • Федор Головкин (1766), мемуарист Российской империи, посол в Италии
  • Марк Гордон (1956), продюсер США, телепродюсер
  • Елена Уварова (1975), российский модельер
  • Жан Антуан Ватто (1684), французский живописец
  • Марат Ка (1970), архитектор Российской Федерации.
  • Андрей Павлинов (1852), реставратор Российской империи, архитектор Москвы
  • Александр Бородин (1833), железнодорожник Российской империи, конструктор локомотивов, инженер, машиностроитель
  • Владимир Обручев (1863), РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ГЕОЛОГ, ГЕОГРАФ, ПИСАТЕЛЬ
  • Артур Онкен (1873), историк идей, философ XX века
  • Генри Кавендиш (1731), химик Великобритании, физик, первооткрыватель химических элементов
  • Нил Слоан (1939), математик XX века
  • Максимилиан Рюбель (1905), историк Австрии, коммунист Франции, теоретик марксизма.
  • Нансен Фритьоф (1861), командор ордена Данеброг, путешественник Норвегии, рыцарь Большого Креста Королевского Викторианского, лыжник, зоолог, меценат, исследователь Арктики
  • Мария Плантагенет (1344), правитель Европы XIV века, принцесса Англии
  • Юнфу Лю (1837), правитель Тайваня
  • Карл II (1332), король Наварры, граф де Мортен, правитель Европы XIV века
  • Мерри дель Валь Рафаэль (1865), кардинал Италии, президент Папской Церковной академии
  • Питер Андервуд (1937), губернатор Тасмании
  • Петр Гембицкий (1585), епископ Кракова, сенатор Речи Посполитой
  • Флорестан I (1785), князь Монако
  • Каталина Микаэла Австрийская (1567), принцесса Испании, эрцгерцогиня Австрийская
  • Изабелла Альфонса Бурбон-Сицилийская (1904), дама ордена Королевы Марии Луизы, принцесса Бурбон-Сицилии
  • Адександр Краснощёков (1880), большевик, революционер России, премьер-министр, социалист США
  • Яков Давтян (1888), социалист Бельгии, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, дипломат СССР, посол в Греции, большевик, революционер Армении, руководитель советской внешней разведки
  • Олег Гордиевский (1938), полковник СССР
  • Алексей Спиридов (1758), адмирал Российской империи
  • Иван Кауркин (1922), педагог СССР, танкист Великой Отечественной войны, начальник Суворовских училищ, генерал-майор
  • Принц Котохито (1865), военачальник Японии
  • Екатерина Рублёва (1985), фигурист России, тренер по фигурному катанию
  • Леонид Тягачев (1946), президент Олимпийского комитета России, тренер, министр спорта, горнолыжник СССР
  • Петр Свобода (1984), бегун с барьерами Чехии, легкоатлет на летних Олимпийских играх 2008 года
  • Жоэль Шеналь (1973), горнолыжник на зимних Олимпийских играх 1998 года
  • Родригес Марко Антонио (1973), арбитр чемпионата мира по футболу 2006