Аннета Берия: судьба глухонемой сестры наркома НКВД
Лаврентий Берия, известный всесильный нарком, был не единственным ребенком в своей семье. У него была родная сестра по имени Анета, которая в детстве стала инвалидом.
Когда карьера Берия начала развиваться, Анете удалось успешно выйти замуж. Однако Лаврентий Павлович заявил мужу Анеты, что не намерен помогать им.
На попечении брата
На самом деле у Лаврентия Берия и его супруги Марты Джакели было трое детей. Однако, по словам Зазы Цквитарии, автора книги «Берия без лжи. Кто должен каяться?», один ребенок скончался от оспы. В живых остались только Лаврентий и Анета. Однако Анета вследствие тяжелой болезни потеряла слух и способность говорить. С самого 16-летнего возраста Лаврентий Берия материально обеспечивал как свою мать, так и сестру-инвалида. Он работал репетитором и почтальоном в Баку. Анету же все биографы описывают как домохозяйку.
Однако в книге «Мой отец Лаврентий Берия. Сын за отца отвечает...» Серго Берия, сын наркома, утверждает, что его тетя была образованной женщиной. Но это не меняет факта отсутствия информации о профессиональной деятельности Анеты Павловны. Известно, что когда Лаврентий Берия переехал в Москву, за ним последовали его сестра и мать. Однако женщины так и не смогли привыкнуть к непривычной столичной жизни. Погостив некоторое время в Москве, они вернулись на родину и поселились в Тбилиси.
Путаница с сестрами
После того, как Берия начал подниматься вверх по карьерной лестнице, устроить судьбу Анеты, несмотря на ее недуг, оказалось несложно. Интересно, что многие биографы утверждают, что глухонемую сестру наркома взял в жены мелкий предприниматель Николай Квичидзе, начинавший с торговли водой на улицах. В частности об этом пишет в своей книге «Кремлевские невесты» Валентина Краскова. Однако на самом деле замуж за Квичидзе вышла другая сестра Лаврентия Павловича, Тамара, которая являлась дочерью Марты Джакели от первого брака.
В том, что судьба Анеты Берия сложилась несколько иначе, чем судьба Тамары, можно убедиться, заглянув в книгу Олега Мозохина «Политбюро и дело Берия», где приведены подлинные документы из дела Лаврентия Павловича. Так, в «Списке близких родственников врага народа и партии Берия и его жены Берия-Гегечкори» под номером 2 значится та самая глухонемая Анета. Вот только в качестве ее супруга в материалах фигурирует некто Леван Исмаилович Лоладзе.
Удачный брак и неудачная судьба
Данный факт подтверждает и Андрей Гусаров, автор издания «Маршал Берия. Штрихи к биографии». По словам Гусарова, Леван Лоладзе, который работал инженером коммерческой службы Управления Закавказской железной дороги, изъявил желание зарегистрировать брак с Анетой Берия в середине 1930-х годов. Тогда Лаврентий Павлович, карьера которого тогда активно шла в гору, поинтересовался у Лоладзе, на ком тот собирается жениться: на нем или на Анете. Неизвестно, что ответил на это Леван, но свадьба все-таки состоялась.
До этого Лаврентий Берия предупредил будущего зятя о том, что помощи от него ждать не следует. Впрочем, ни Анета Павловна, ни Леван Исмаилович никогда ни о чем не просили высокопоставленного родственника. Они жили скромно, довольствуясь лишь тем, что зарабатывал Лоладзе. А вскоре у супругов родилась единственная дочь Анико. Девочке было всего 7 лет, когда ее мать и отца постигла та же участь, что и многих близких Лаврентия Берия. Как пишет Александр Север в издании «Берия и НКВД накануне и в годы Великой Отечественной войны», чета Лоладзе вместе с ребенком была выслана в Абакан. Вернувшись из ссылки, Анета протянула недолго. Анико после смерти матери осталась жить в Тбилиси.