Воздушный хулиган и любимец Сталина: жизнь и смерть Валерия Чкалова

Воздушный первопроходец, рекордсмен, летчик-новатор, кумир миллионов, любимец Сталина и мировая знаменитость. Валерий Чкалов прожил короткую, но очень насыщенную и яркую жизнь.

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За 34 года он успел пройти путь от кочегара до пилота, стать Героем Советского Союза, совершить уникальный трансатлантический перелет и стать уважаемым человеком не только в своей стране, но и за рубежом.

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Триумфальный путь выдающегося авиатора оборвала роковая трагедия. Обстоятельства и причины гибели знаменитого летчика-испытателя до сих пор вызывают споры среди исследователей и остаются одной из главных загадок в отечественной истории.

Смотрите т/с «Чкалов» 14 октября в 12:00 и 15 октября в 19:30 на телеканале «МИР».

Воздушный хулиган

О профессии летчика Валерий Чкалов грезил с 14 лет. Тогда он работал в речном пароходстве кочегаром – помогал своему отцу-котельщику. Увидев однажды в небе самолет, юный романтик больше уже не смог думать ни о чем другом. Чтобы быть ближе к авиации, он отправился в Нижний Новгород и устроился слесарем по ремонту и сборке самолетов. Вскоре он получил возможность обучаться любимому делу и прошел через несколько летных школ.

Став летчиком-истребителем, Валерий Чкалов поступил на службу в эскадрилью под Ленинградом. Здесь в полной мере проявился дерзкий и строптивый характер молодого пилота. Выяснилось, что управлять самолетом он предпочитал по-своему, вопреки инструкциям и приказам начальства.

Самый знаменитый «трюк» Чкалова вошел в историю как пролет под Троицким мостом через Неву. Также небесный виртуоз практиковал полеты на предельно низких высотах, крутил мертвые петли, разрабатывал фигуры высшего пилотажа, в том числе «восходящий штопор» и «замедленную бочку».

У сослуживцев такая храбрость вызывала восхищение, а командиров приводила в ярость. Своенравный лихач регулярно получал дисциплинарные взыскания, отстранялся от полетов и даже попадал в тюрьму.

Герой и любимец Сталина

Несмотря на проблемы с дисциплиной и напряженные отношения с начальством, Валерий Чкалов построил блестящую карьеру. Всего за свою жизнь он совершил более 800 испытательных полетов и освоил управление около 70 самолетов.

Всенародное признание и слава обрушились на Чкалова после его беспрецедентного перелета из Москвы на Дальний Восток. В 1936 году вместе с двумя другими летчиками Георгием Байдуковым и Александром Беляковым он преодолел больше девяти тысяч километров. Беспересадочный полет длился 56 часов в сложнейших погодных условиях. По возвращении в Москву экипаж встречал лично Сталин. Все трое пилотов получили звания Героев Советского Союза и ордена Ленина.

Мир24

А уже через год к Валерию Чкалову пришла популярность мирового масштаба. В компании тех же напарников он совершил беспосадочный перелет «Москва – Северный полюс – Ванкувер». Спустя 63 часа 25 минут летчики приземлились в назначенном пункте. В США воздушных асов встретили, как самых прославленных звезд. О них писали в американской прессе, в их честь проводили банкеты, а президент Рузвельт лично поздравил советских смельчаков в Белом Доме.

На Родине же Чкалова ждало новое поощрение и прямое покровительство «вождя народов». Валерий Павлович получил звание комбрига, мандат депутата Верховного Совета и орден Красной Звезды. Сталин следил за тем, чтобы знаменитый летчик присутствовал на всех торжественных государственных мероприятиях, приглашал на кремлевские обеды, устраивал семейные встречи на своей даче.

Последний вираж

К сожалению, «звездный период» Чкалова оказался недолгим. 15 декабря 1938 года он готовился к первому испытательному полету на самолете «И-180». На заводе новинку собирали в условиях крайней спешки, «сверху» поступил приказ протестировать аппарат до Нового года. На этапе подготовки в машине было выявлено больше сотни различных дефектов, поначалу конструкторы даже отказывались подписывать акт о готовности.

Несмотря на это, Чкалов готов был лететь на опасном самолете. Его предупредили: никаких фигур высшего пилотажа! Планировалось, что опытный летчик проведет в небе всего 10-15 минут на небольшой высоте и с выпущенными шасси над аэропортом. Однако привыкший к риску пилот решил сделать круг побольше и удалился от аэродрома на несколько километров. На обратном пути случилось непоправимое. Сразу после катастрофы руководство завода отправило сообщение И.В. Сталину:

«…Самолет при снижении зацепил и оборвал провода на территории склада и, развернувшись, врезался в кучу дровяных отходов. При ударе т. Чкалова выбросило вперед на 10-15 метров вместе с хвостовой частью фюзеляжа, управлением и сиденьем. Передняя часть самолета разбита. Пожара не было. Т. Чкалов был тотчас же взят еще живым работниками склада и доставлен в Боткинскую больницу, где скончался через несколько минут».

Версии и мнения

В некоторых источниках указывается, что перед смертью Чкалов успел произнести слова: «В случившемся прошу никого не винить, виноват я сам». Тем не менее по этому делу было арестовано больше 60 человек. Две комиссии 1938 и 1955 годов установили основную причину трагедии – переохлаждение двигателя самолета. Машина была недоработана, и люди, допустившие истребитель к испытаниям, были признаны виновниками в этом деле.

Наряду с официальным заключением специалистов существует и конспирологическая версия – об умышленном убийстве Чкалова. Ее придерживаются родные погибшего героя. Так, младшая дочь Чкалова, Ольга, неоднократно говорила в различных интервью:

«Мне удалось прочитать секретное письмо Берии, только что назначенного наркомом внутренних дел, Сталину. Он ставил вождя в известность, что 12 декабря в 12 часов дня летчик-испытатель, Герой Советского Союза, комбриг Чкалов отправится в первый полет на самолете «И-180», и подтверждал, что, по данным источника, возможна катастрофа в воздухе. Аналогичные письма были направлены Молотову и Ворошилову. Для предотвращения этого полета вождь никаких мер не принял и своим молчанием, по сути, дал добро на убийство, как тогда писали, «сталинского сокола».