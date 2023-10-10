Меган Маркл испытывает трудности в браке из-за желания построить карьеру

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию стало понятно, что герцогиня хочет вернуться к своему прежнему образу жизни, большую часть которой составляла творческая работа. И вот спустя два года переезда эту идею отмечают всё более близкой к действительности, чем кажется на самом деле, ведь Меган Маркл, не без помощи принца Гарри, удалось заключить контракты с крупными и популярными компаниями, в числе которых была и платформа Spotify. Более того, сейчас Сассекская сохраняет своё сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix, а недавно заключила контракт с ведущим агентством по подбору талантов WME. Однако, чем ближе герцогиня к цели построить карьеру в Голливуде, тем дальше она от своей семьи и супружеской жизни.

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Эксперты уверяют, что, если Меган примет решение посвятить себя работе, то это может повлиять на её отношения как с супругом принцем Гарри, так и её детьми Арчи и Лилибет. Более того, ходят слухи, что Маркл собирается покорять не только творческие профессии, но и политику, ведь с её медийностью она бы могла результативно продвигать многие идеи и инициативы, которые интересуют её уже много лет.

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«Наиболее значительное напряжение, если она выберет карьеру, вероятно, будет связано с её браком. Постоянное внимание со стороны СМИ и напряжённый график будут отличаться от той жизни, к которой Меган привыкла за годы замужества и материнства. Ей придётся работать в два раза больше и усерднее, чтобы завоевать расположение публики, а это требует времени. Это, безусловно, может повлиять на её семейную и медийную жизнь, особенно если её политические взгляды вступят в противоречие с Сенатом или даже ценностями Гарри», — объяснил эксперт Марк Бордман.

Бордман отметил, что общество вынудило бы её принимать решения, основанные на их мнении, что потенциально осложнило бы её отношения с коллегами-политиками. Марк уверен, что для Меган будет непросто совмещать семейные обязанности и политическую карьеру.

«Если Меган выберет политику, то ей приходилось бы жить в разных местах, летать по всем Штатам и неделями не бывать дома», — заключил специалист.

Однако королевский эксперт доктор Тесса Данлоп не согласна с мнением Бордмана и считает, что у Меган есть два жизненно важных качества, которые помогут ей в политической карьере. «Во-первых, Меган умеет быстро анализировать и вникать в большие объёмы текстовой информации. И, конечно же, Маркл обладает огромной популярностью и хорошим финансовым капиталом. Кроме того, в наши дни Калифорния демократична — это идеальное место для герцогини, которая долгое время придерживалась левоцентристских взглядов», — объяснила Тесса.

Источник фото: Gettyimages; Spotify