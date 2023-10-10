Умер "Джим Моррисон наших дней" Аллан Вайсбекер

Умер Аллан Вайсбекер, американский писатель, сценарист, оператор, режиссер, актер, продюсер. Помимо прочего Вайсбекер был авантюристом, бродягой, контрабандистом и яростным пропагандистом серф-культуры, в свете чего - и профильным гонзо-журналистом и фотографом.

© Российская Газета

Артист умер 9 октября в возрасте 75 лет. Некролог публикует Surfer Today. В нем покойный назван "Джимом Моррисоном наших дней".

Аллан К. Вайсбекер родился в 1948 году в США.

Его книги "Космические бандиты", "В поисках капитана Зеро" и "Ты правда ни с кем не можешь ужиться?" стали субкультурными библиями, стяжав ему славу своего рода Хантера С. Томпсона от серфа.