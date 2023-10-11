Как живет вдова "Иванушки" Олега Яковлева

Шесть лет прошло после смерти Олега Яковлева из группы «Иванушки International». Страсти вокруг его имени и наследства не утихают до их пор.

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Яковлев оставил три квартиры в Москве и две за границей, антикварную мебель, машину, деньги, драгоценности. Дележка имущества началась между гражданской женой артиста Александрой Куцевол, племянницей Татьяной и другом с университетской скамьи Романом Радовым, которого Олег вписал в завещание. Экс-солист «Иванушек» завещал Радову московское имущество. А вот свою возлюбленную Олег Яковлев вычеркнул из наследства.

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После его смерти Куцевол продолжала жить в квартире фактического усопшего мужа. Александра пыталась отчаянно доказать, что имеет право на наследство, предоставляя липовые документы из сербских ЗАГСов. Кроме того, женщина пыталась признать мужа невменяемым, чтобы оспорить завещание. Но все тщетно.

Под давлением судебных приставов Куцевол отказывалась съезжать из квартиры. Однако, в конце концов, она собрала все свои вещи, а также прихватила некоторые предметы искусства, которые Яковлев хранил при жизни. Причем, племянница артиста сказала, что его вдова забрала даже ершик.

«Черные риэлторы все-таки выжили вдову Олега из квартиры. К ней постоянно приходили приставы, журналисты. Саша жила в страхе, что к ней придут в очередной раз и выломают дверь. Только поэтому она решила съехать. Саша была вынуждена была переехать на съемную квартиру», — рассказывал Андрей Григорьев-Апполонов- младший.

До выселения Александра Куцевол проходила лечение в психиатрической больнице. Впервые она попала туда в 2017 году после оглашения завещания. Возможно, таким образом женщина откладывала срок выселения, чтобы не уступать законному владельцу.

Кстати, племянница Олега Яковлева заявляла, что Куцевол принимала решение отключить его от аппарата ИВЛ.

Александра Куцевол до сих пор переживает смерть любимого человека. В социальной сети она публикует совместные снимки и пишет о том, как скучает по Олегу Яковлеву. Женщина ничего не говорит о личной жизни. Неизвестно, свободно ли сейчас ее сердце. Куцевол нередко появляется на светских мероприятиях.