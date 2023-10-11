Сергей Мавроди: что воры в законе хотели сделать с главным мошенником России

Сергей Мавроди, известный мошенник и авантюрист, стал одним из символов 90-х годов в России. Благодаря своей харизме и чутью, он смог превратиться из обычного выпускника кафедры "Прикладной математики" МИЭМ в коммерческого мошенника, обманувшего вкладчиков в 107 странах мира.

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Арест

Видео дня

Одним из его крупнейших проектов была финансовая пирамида "МММ", которая обманула 15 миллионам россиян. В 2003 году Мавроди был арестован за уклонение от уплаты налогов, злоупотребление доверием вкладчиков и мошенничество в крупных масштабах в рамках деятельности "МММ". Он провел 4 года и 5 месяцев под следствием и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, поскольку большую часть срока он отбыл в СИЗО, его освободили через месяц.

После выхода на свободу, Мавроди решил поделиться своими впечатлениями о тюремных буднях и опубликовал свои видеодневники в интернете.

99/1

Оказавшись на воле, Мавроди выложил в интернет свои видеодневники. Из этих пятиминутных посланий, а также из интервью Мавроди становится очевидным, что 4 года, пока велось следствие, он находился в спецблоке 99/1 на территории СИЗО «Матросская тишина», представляющим собой тюрьму в тюрьме. В рассчитанном всего на 100 человек федеральном специзоляторе с 20-ю камерами, который иронически называют «Фабрикой звезд», содержатся лидеры преступных группировок, миллионеры и фигуранты громких уголовных дел.

Воры в законе

Мавроди отмечал, что ему довелось сидеть аж с пятью ворами в законе, которые относились к нему весьма доброжелательно и восхищались масштабностью его деяния.

По словам Сергея, они не имели к нему ни малейших претензий, более того один из них в автозаке публично произнес фразу: «Мавроди — это человек!». Другой оставил на его книге надпись: «Моему другу!». Третий признавался, что ему было чрезвычайно интересно сидеть с Мавроди, а четвертый при расставании разрешил в случае чего упоминать его имя, с дополнением, «что любые неприятности, мне доставленные, он будет считать своими».

«Коммерс»

По собственному признанию, Мавроди в тюрьме имел низкий статус «коммерса» — заключенного, которого «доят». Это название закрепляется за группой лиц, которые попали в тюрьму за преступления, связанные с предпринимательской деятельностью. В обычных местах заключения надзиратели и сокамерники часто называют «коммерсов» «булкой с маслом», «дойной коровой» или «сладеньким», и путем шантажа выманивают у них деньги на разные нужды. Вымогательством могут заниматься и административные работники, которые за определенную плату обеспечивают «коммерсу» более комфортную жизнь за решеткой. Однако в том спецблоке, где содержался Мавроди, его финансы никому не были нужны, а масть «коммерс» досталась исключительно из-за статьи.

«Ломовые»

В одном из видеообращений Мавроди рассказал про произошедший с ним в тюрьме казус, когда он по незнанию едва не приобрел статус «ломового» — арестанта, который, не сумев найти общий язык с соседями, обращается за помощью к администрации и просит перевести его в другую камеру. «Ломовые» считаются слабовольными людьми и не пользуются уважением у остальных арестантов. Удовлетворяя просьбу «слабака», работники зоны чаще всего помещают его в специальные «ломовые хаты», где содержатся подобные ему постояльцы.

Мавроди чуть не попал в их касту из-за нелюбви к телевизору. Находясь в камере с тремя молодыми заключенными, он вынужден был весь день смотреть ненавистное ему Муз-ТВ, а по вечерам, вместо того чтобы работать, как он привык на воле, ему приходилось вести задушевные беседы с сокамерниками.

Устав от такого ритма, Сергей предложил им выход — на утренней проверке он попросит перевести его в другую камеру. При этом из-за отсутствия опыта он несколько раз переспросил у них, нормальная ли это практика и не повлечет ли это действие за собой негативные последствия. Неизвестно по какой причине, но соседи не стали информировать его о том, что это чревато переводом в касту «ломовых». По мнению Сергея, не сказали они ему об этом не из-за злого умысла, а от банального незнания этого тюремного правила. Но интуиция удержала Мавроди от этого шага и спасла от страшной ошибки.

Шахматы

В общем-то не травмоопасная, в высшей степени интеллектуальная игра в шахматы могла окончиться для Мавроди весьма плачевно. Владевший ими на уровне сильного любителя, но не очень любивший играть в них Сергей Пантелеевич как-то признался сидевшему вместе с ним заключенному, обвинявшемуся в заказном убийстве, что знает азы передвижения фигур по доске.

Тут же получив предложение сыграть партию, Мавроди очень быстро выиграл ее, чем весьма разозлил сокамерника, который, побежав в другой угол «хаты», стал разминаться, всем видом демонстрируя, что сейчас будет бойня. По словам Сергея, от избиения его спас сидевший с ними вор в законе, разрешивший конфликт своим неоспоримым словом.

Замахнулся-бей

Другой инцидент, описанный в книге, случился у Мавроди с одним из особо опасных, «склонным ко всему», киллеров, который решил проверить его на храбрость. Как-то, вырезая что-то выдаваемыми на короткий срок ножницами, Сергей шутливо замахнулся ими на руку сокамерника, пытавшегося что-то взять со стола. Однако эта безобидная выходка вылилась в настоящую стычку: взбунтовавшийся киллер стал настаивать на том, чтобы Мавроди довел дело до конца, и раз уж посмел замахнуться, то пусть тогда вонзит ножницы в кисть. Уговоры «коммерса» исчерпать конфликт полюбовно не возымели действия — сосед лишь обвинял его в том, что у него не хватит духа ударить живого человека, и провокационно протягивал руку.