Дни рождения сегодня, 11 октября: кто родился в этот день
У кого из селебрити, выдающихся личностей, актеров и исторических персон сегодня день рождения?
“Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 11 октября. Многие из этих имен, скорее всего, вам знакомы.
- Додо Антадзе (1900), грузинский театральный режиссёр, народный артист СССР.
- Борис Ефимов (1900), советский и российский график-карикатурист, Герой Социалистического Труда
- Тита Мерельо (1904), аргентинская актриса и певица, исполнительница танго.
- Чарльз Ревсон (1905), американский бизнесмен, основатель косметической фирмы «Ревлон».
- Игорь Савченко (1906), советский кинорежиссёр, сценарист, драматург, актёр и педагог.
- Нелло Пагани (1911), итальянский авто- и мотогонщик.
- Эмилио Греко (1913), итальянский скульптор.
- Эди Огнецвет (наст. фамилия Каган; 1913), советская и белорусская поэтесса.
- Ройбен Файн (1914), американский шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик, литератор, психолог.
- Виктор Сафронов (1917), советский и российский астроном, автор теории формирования планет.
- Джером Роббинс (1918), американский хореограф и режиссёр, обладатель премии «Оскар».
- Арт Блэйки (1919), американский джазовый барабанщик, один из создателей современного джаза.
- Александр Сухарев (1923), советский и российский учёный-юрист и государственный деятель, Генпрокурор СССР (1988—1990).
- Жозефина Шарлотта Бельгийская (1927), супруга Великого герцога Люксембургского Жана.
- Владимир Успенский (1927), русский советский писатель.
- 1928
- Саулюс Сондецкис (1927), литовский скрипач, дирижёр, народный артист СССР.
- Алексей Богданов (1935), советский и российский химик, академик РАН.
- Юрий Алтухов (1936), советский и российский учёный-генетик, академик РАН.
- Эльдор Уразбаев (1940), советский и российский кинорежиссёр (фильмы: «Транссибирский экспресс», «Инспектор ГАИ», «Визит к Минотавру», «Богатство»).
- Амитабх Баччан (1942), индийский киноактёр, продюсер, телеведущий, политик (фильмы «По законам чести», «Затянувшаяся расплата» и др.).
- Роберт Питер Гейл (1945), американский врач-онколог и гематолог, исследователь в области медицины.
- Михаил Давыдов (1947), российский учёный, хирург, онколог, академик, президент РАМН (2006—2011).
- Артур Аристакисян (1961), российский и молдавский кинорежиссёр, сценарист, оператор.
- Игорь Верник (1963), актер театра и кино, народный артист России.
- Шон Патрик Флэнери (1965), американский киноактёр ирландского происхождения.
- Люк Перри (1966), американский актер.
- Джейн Краковски (1968), американская актриса и певица, лауреат премии «Тони» и др. наград.
- Стивен Мойер (1969), английский актер кино и телевидения.
- Эмили Дешанель (1976), американская актриса (телесериал «Кости» и др.), продюсер.
- Елена Бережная (1977), российская фигуристка (парное катание), олимпийская чемпионка (2002), чемпионка мира (1998, 1999).
- Мэттью Бомер (1977), американский актер, продюсер, режиссер, певец, лауреат премии «Золотой глобус».
- Александр Смирнов (1984), российский фигурист (парное катание), двукратный чемпион Европы (2010, 2015).
- Мишель Трахтенберг (1985), американская актриса и телеведущая.
- Карди Би (1992), американская певица и актриса.
- Полина Чернышова (1993), российская актриса театра и кино.
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