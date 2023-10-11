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Дни рождения сегодня, 11 октября: кто родился в этот день

У кого из селебрити, выдающихся личностей, актеров и исторических персон сегодня день рождения?

Дни рождения сегодня, 11 октября: кто родился в этот день
© Кадр из видео

“Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 11 октября. Многие из этих имен, скорее всего, вам знакомы.

  • Додо Антадзе (1900), грузинский театральный режиссёр, народный артист СССР.
  • Борис Ефимов (1900), советский и российский график-карикатурист, Герой Социалистического Труда
  • Тита Мерельо (1904), аргентинская актриса и певица, исполнительница танго.
  • Чарльз Ревсон (1905), американский бизнесмен, основатель косметической фирмы «Ревлон».
  • Игорь Савченко (1906), советский кинорежиссёр, сценарист, драматург, актёр и педагог.
  • Нелло Пагани (1911), итальянский авто- и мотогонщик.
  • Эмилио Греко (1913), итальянский скульптор.
  • Эди Огнецвет (наст. фамилия Каган; 1913), советская и белорусская поэтесса.
  • Ройбен Файн (1914), американский шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик, литератор, психолог.
  • Виктор Сафронов (1917), советский и российский астроном, автор теории формирования планет.
  • Джером Роббинс (1918), американский хореограф и режиссёр, обладатель премии «Оскар».
  • Арт Блэйки (1919), американский джазовый барабанщик, один из создателей современного джаза.
  • Александр Сухарев (1923), советский и российский учёный-юрист и государственный деятель, Генпрокурор СССР (1988—1990).
  • Жозефина Шарлотта Бельгийская (1927), супруга Великого герцога Люксембургского Жана.
  • Владимир Успенский (1927), русский советский писатель.
  • 1928
  • Саулюс Сондецкис (1927), литовский скрипач, дирижёр, народный артист СССР.
  • Алексей Богданов (1935), советский и российский химик, академик РАН.
  • Юрий Алтухов (1936), советский и российский учёный-генетик, академик РАН.
  • Эльдор Уразбаев (1940), советский и российский кинорежиссёр (фильмы: «Транссибирский экспресс», «Инспектор ГАИ», «Визит к Минотавру», «Богатство»).
  • Амитабх Баччан (1942), индийский киноактёр, продюсер, телеведущий, политик (фильмы «По законам чести», «Затянувшаяся расплата» и др.).
  • Роберт Питер Гейл (1945), американский врач-онколог и гематолог, исследователь в области медицины.
  • Михаил Давыдов (1947), российский учёный, хирург, онколог, академик, президент РАМН (2006—2011).
  • Артур Аристакисян (1961), российский и молдавский кинорежиссёр, сценарист, оператор.
  • Игорь Верник (1963), актер театра и кино, народный артист России.
  • Шон Патрик Флэнери (1965), американский киноактёр ирландского происхождения.
  • Люк Перри (1966), американский актер.
  • Джейн Краковски (1968), американская актриса и певица, лауреат премии «Тони» и др. наград.
  • Стивен Мойер (1969), английский актер кино и телевидения.
  • Эмили Дешанель (1976), американская актриса (телесериал «Кости» и др.), продюсер.
  • Елена Бережная (1977), российская фигуристка (парное катание), олимпийская чемпионка (2002), чемпионка мира (1998, 1999).
  • Мэттью Бомер (1977), американский актер, продюсер, режиссер, певец, лауреат премии «Золотой глобус».
  • Александр Смирнов (1984), российский фигурист (парное катание), двукратный чемпион Европы (2010, 2015).
  • Мишель Трахтенберг (1985), американская актриса и телеведущая.
  • Карди Би (1992), американская певица и актриса.
  • Полина Чернышова (1993), российская актриса театра и кино.