Цареградский: какую правду выдал следователь, который вел дело Берии

О следователе Цареградском, который расследовал дело Лаврентия Берии, существуют противоречивые мнения. Разведчик Павел Судоплатов высказывался о нем крайне негативно, в то время как сын Берии считал Цареградского жертвой обстоятельств. Однако, по словам последнего, заместитель генпрокурора признался ему в фальсификации материалов.

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Оформление документов

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Согласно официальной версии, маршал Лаврентий Павлович Берия был арестован 26 июня 1953 года и обвинен в ряде преступлений, включая измену Родине. После задержания Берия был помещен в здание штаба Московского военного округа. Историки утверждают, что следствие по делу бывшего министра вел Цареградский, заместитель Генерального прокурора СССР Роман Руденко. Он прибыл в бункер МВО в первый же день для оформления соответствующих документов.

Однако Цареградский справился со своей задачей крайне неудачно. Во-первых, по неизвестным причинам следователь не взял отпечатки пальцев арестованного. Во-вторых, Лаврентий Берия не был должным образом сфотографирован, так как снимки с поворотом головы в ¾ были явно удалены из личного архива экс-наркома. В-третьих, дело Берии, судя по архивным материалам, было возбуждено только через 4 дня после его задержания.

Признание следователя

Неудивительно, что роль Цареградского в деле Лаврентия Берии до сих пор остается загадкой для экспертов. Даже сын Берии, Серго, также арестованный вместе со своей матерью, в одном из своих интервью заявил, что Цареградский был «порядочным человеком и не сволочью, хотя и прокурором». В то же время Борис Соколов, автор книги «Двуликий Берия», утверждает, что заместитель генпрокурора был знаменит тем, что довел до сердечного приступа чекиста Якова Серебрянского, задержанного по делу Берии.

Тем не менее Серго Берия, который сомневался в официальной версии ареста и расстрела отца, не изменил своего мнения о Цареградском. При всем при этом Берия-младший сам рассказывал, как однажды Цареградский признался ему в том, что именно он оформлял протоколы допросов маршала. Настораживает в этом признании глагол «оформлял». Да и Серго писал, что допросы «якобы» проводились. По словам Серго Берии, следователь прекрасно знал, что дело было фальсифицировано.

Жертва обстоятельств или злодей?

Несмотря на все вышеизложенное, Серго Берия продолжал считать Цареградского всего лишь жертвой обстоятельств. В своих мемуарах «Мой отец – нарком Берия» Серго Лаврентьевич не сказал о Цареградском ни одного худого слова. Напротив, Берия-младший утверждал, что следователь вел себя на допросах весьма корректно. Мало того, прощаясь с Серго, заместитель Генерального прокурора призвал его «сделать что-нибудь хорошее» и «доказать, что все это» (дело Берии) является блефом.