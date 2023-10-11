Умерла 104-летняя женщина, завоевавшая титул самой пожилой парашютистки в мире

Американка Дороти Хоффнер совершила свой последний прыжок с парашютом за неделю до того, как отметила 104-летие, сообщает The Guardian.

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Тело пожилой женщины обнаружили работники дома престарелых 9 октября. Предположительно, Хоффнер умерла во сне.

Медсестра Джо Конант, одна из близких подруг погибшей, познакомилась с ней несколько лет назад и сразу отметила энергичность и остроумие новой приятельницы. По ее словам, даже в столь глубоком возрасте парашютистка была неутомимой и всегда посещала мероприятия, на которые ее приглашали.

Незадолго до своей смерти, 1 октября, Хоффнер совершила прыжок с парашютом и попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая парашютистка в мире. После приземления женщина сказала, что возраст – это всего лишь цифры.