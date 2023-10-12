Дни рождения сегодня, 12 октября: кто родился в этот день
12 октября на свет появились многие знаменитые люди: актеры, исторические личности и другие, известные всему миру персоны.
О том, кто родился сегодня, 12 октября, рассказывает «Рамблер».
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Наверняка многие из тех, кого вы найдете в этой подборке, вам хорошо известны.
- Хью Джекман (1968), австралийский актер, певец и продюсер
- Ролан Быков (1929), советский актер и режиссер, Народный артист СССР, педагог.
- Лучано Паваротти (1935), итальянский оперный певец, тенор.
- Виктория Исакова (1976), российская актриса, продюсер.
- Олег Рой (1965), российский писатель, продюсер, сценарист, общественный деятель.
- Дмитрий Донской (1350), князь Московский, великий князь Владимирский.
- Рик Парфитт (1948), британский рок-музыкант, вокалист, автор песен, гитарист группы Status Quo.
- Паулина Андреева (1988), российская актриса.
- Алистер Кроули (1875), английский писатель, мистик, автор оккультных произведений.
- Эудженио Монтале (1896), итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.
- Серафин Авенданьо (1838), испанский художник-пейзажист.
- Алексей Кортнев (1966), российский музыкант, певец, актер.
- Юрий Васильев (1939), советский и российский актер, Народный артист России.
- Теодор Батлер (1861), американский художник-импрессионист.
- Серж Бриньоли (1903), швейцарский художник, скульптор, коллекционер.
- Карл Маевский (1824), инженер-архитектор, русский академик архитектуры.
- Дик Грегори (1932), американский актер и писатель.
- Артур Гарден (1865), английский биохимик, лауреат Нобелевской премии, открыл коферменты.
- Сергей Тучков (1767), российский государственный деятель и военачальник, генерал-лейтенант.
- Эдуард VI (1537), король Англии и Ирландии, единственный выживший сын Генриха VIII.
- Жасмин (1977), российская певица, модель, дизайнер и актриса.
- Михаил Милорадович (1771), русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года.
- Лилия Журина (1937), советская актриса театра и кино, вторая жена Евгения Евстигнеева.
- Алексей Кудрин (1960), российский государственный деятель, политик.
- Евгений Карелов (1931), советский кинорежиссер, сценарист.
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