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Дни рождения сегодня, 12 октября: кто родился в этот день

12 октября на свет появились многие знаменитые люди: актеры, исторические личности и другие, известные всему миру персоны.

Дни рождения сегодня, 12 октября: кто родился в этот день
© Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"

О том, кто родился сегодня, 12 октября, рассказывает «Рамблер».

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Наверняка многие из тех, кого вы найдете в этой подборке, вам хорошо известны.

  • Хью Джекман (1968), австралийский актер, певец и продюсер
  • Ролан Быков (1929), советский актер и режиссер, Народный артист СССР, педагог.
  • Лучано Паваротти (1935), итальянский оперный певец, тенор.
  • Виктория Исакова (1976), российская актриса, продюсер.
  • Олег Рой (1965), российский писатель, продюсер, сценарист, общественный деятель.
  • Дмитрий Донской (1350), князь Московский, великий князь Владимирский.
  • Рик Парфитт (1948), британский рок-музыкант, вокалист, автор песен, гитарист группы Status Quo.
  • Паулина Андреева (1988), российская актриса.
  • Алистер Кроули (1875), английский писатель, мистик, автор оккультных произведений.
  • Эудженио Монтале (1896), итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.
  • Серафин Авенданьо (1838), испанский художник-пейзажист.
  • Алексей Кортнев (1966), российский музыкант, певец, актер.
  • Юрий Васильев (1939), советский и российский актер, Народный артист России.
  • Теодор Батлер (1861), американский художник-импрессионист.
  • Серж Бриньоли (1903), швейцарский художник, скульптор, коллекционер.
  • Карл Маевский (1824), инженер-архитектор, русский академик архитектуры.
  • Дик Грегори (1932), американский актер и писатель.
  • Артур Гарден (1865), английский биохимик, лауреат Нобелевской премии, открыл коферменты.
  • Сергей Тучков (1767), российский государственный деятель и военачальник, генерал-лейтенант.
  • Эдуард VI (1537), король Англии и Ирландии, единственный выживший сын Генриха VIII.
  • Жасмин (1977), российская певица, модель, дизайнер и актриса.
  • Михаил Милорадович (1771), русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года.
  • Лилия Журина (1937), советская актриса театра и кино, вторая жена Евгения Евстигнеева.
  • Алексей Кудрин (1960), российский государственный деятель, политик.
  • Евгений Карелов (1931), советский кинорежиссер, сценарист.