Дни рождения сегодня, 12 октября: кто родился в этот день

12 октября на свет появились многие знаменитые люди: актеры, исторические личности и другие, известные всему миру персоны.

© Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"

О том, кто родился сегодня, 12 октября, рассказывает «Рамблер».

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Наверняка многие из тех, кого вы найдете в этой подборке, вам хорошо известны.