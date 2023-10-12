Кто воспитывает дочь Савичевой певицы и как она выглядит сейчас

Подробности семейной жизни Юлии Савичевой до недавнего времени оставались закрытой темой для публики. Артистка лишь рассказывала, что вышла замуж и обвенчалась с Александром Аршиновым.

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А после того как выпускница «Фабрики звезд» впервые стала мамой, начала показывать дочь, демонстрируя семейную идиллию.

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Казалось, что в семье звезды царит гармония, а знаменитая артистка успешно совмещает материнство, музыкальную карьеру, гастроли. Но три года назад Савичева впервые призналась, что она скорее «приходящая мама» для Анечки.

С самого рождения дочь Юлии проживает в Португалии. В то время пока певица работает в Москве, все заботы о ее дочери ложатся на свекровь Савичевой.

Оказалось, что когда артистке пришлось выходить из декрета и возвращаться в творчество, свекровь, проживающая в Португалии, настояла, чтобы внучку Аню оставили ей, чтобы она имела возможность расти на берегу океана.

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Юлия откровенничала, что такое трудное решение им с мужем далось не просто, но взвесив все за и против, они оставили дочь в солнечной стране, а сами регулярно раз в несколько месяцев навещают свою наследницу.

Сейчас Ане уже 6 лет. Юлия по-прежнему активно рассказывает в блоге об успехах дочери, показывает ее фотографии.

Однако, многочисленные поклонники до сих пор не могут смириться с тем, что дочь артистки растет вдали от нее. Каждый раз под новыми публикациями у Савичевой поднимается волна критики и осуждений, что она якобы плохая мать, бросила дочь на родителей мужа, поэтому звезде по сей день приходится отбиваться от фанатов.

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Подписчики считают, что Юлия пока еще не осознала, какую совершила ошибку, не видя, как растет ее ребенок, и приводят в пример противоположенные истории из шоу-бизнеса: «Лорак, Алсу, Седакова, Плетнева не только сами воспитывают детей, но и вовлекают их в творчество».

Савичева признается, что они с мужем придерживаются такой тактики воспитания: «Пусть лучше дочь видит нас свободными от работы, а не наблюдает мать уставшей, нервной, пропадающей на гастролях».