Билли Айлиш назвала свой хит самой тупой песней в мире

Американская певица Билли Айлиш назвала свой трек Bad Guy самой тупой песней в мире. Ее цитирует Pop Crush.

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21-летняя певица выпустила хит, занявший первое место в чартах, в 2019 году.

«Объективно, Bad Guy — это самая тупая песня в мире. Но она действительно хороша», — сказала артистка в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.

По словам певицы, песня является ироничной. «Она должна быть дурацкой, но выходит забавной из-за своей тупизны», — добавила она.