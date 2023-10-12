Ушел из жизни знаменитый французский музыкант Морис Бург

В Авиньоне ровно за месяц до своего 84-летия скончался Морис Бург, прославленный французский музыкант, педагог, гобоист с мировым именем. Об этом сообщает Radio France.

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Бург окончил Парижскую консерваторию и был лауреатом различных международных конкурсов, в частности, в 1963-м он был удостоен второй премии Международного конкурса исполнителей в Женеве (первая не была присуждена), а в 1968-м получил первую премию на фестивале "Пражская весна".

Юношей жил в Алжире, где играл в оркестре национального радио.

В 1967-1979 годах Бург - первый гобой в Оркестре Парижа. Одновременно музыкант выступал как солист с Клаудио Аббадо, Даниэлем Баренбоймом, Рикардо Шайи, Джоном Элиотом Гардинером. С 1972 года руководил собственным духовым октетом.

Преподавал в Парижской и Женевской консерваториях, возглавлял Международную академию камерной музыки имени Шандора Вега. Среди учеников Бурга - Алексей Огринчук и Иван Подъёмов. Давал мастер-классы по всему миру: Москва, Иерусалим, Лондон, Киото, Мадрид.

Как вспоминал в интервью музыкант, сосредоточиться на классической музыке его заставила пластинка Ростроповича, которую он случайно увидел в развалах блошиного рынка. "Именно Ростропович дал мне возможность понять невероятную свободу звука", - скажет Бург в 2019 году Жану-Батисту Урбену из Grands Entretiens de France Musique.