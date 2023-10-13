Любовь, измены, открытый брак и 7 лет лжи: история мистера и миссис Смит

Любой, кто хоть раз видел интервью Уилла Смита и его жены Джады, невольно задумывался о том, что их отношения выглядят весьма странно.

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А недавно супруга актера призналась: они живут раздельно уже семь лет, но разводиться не собираются.

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Идеальный семьянин и взбалмошная хиппи

В 25 лет Уилл уже был женат и воспитывал ребенка, он всегда мечтал об этом: семья, большой дом, четверо малышей и барбекю на заднем дворе по выходным. Наверно, так бы все и сложилось, если бы в его жизнь не ворвалась Джада Пинкетт, хиппи, хулиганка, слишком свободная девушка.

Уилл влюбился, словно в первый раз, развелся с первой женой и тут же сделал Джаде предложение. Она не понимала, зачем все это: родители девушки всю жизнь провели в открытом браке и к моногамии она относилась крайне скептически. Но Смит ей был дорог, ради него Джада рискнула и отказалась от своих убеждений. Она ответила заветное «Да», но во время церемонии горько рыдала, считая, что совершает ошибку.

Уилл сделал все возможное, чтобы рядом с ним жена поверила в любовь: он говорил о чувствах к ней в каждом интервью, признавался, что супруга стала для него талисманом. Актер выбрал для семьи потрясающий дом, открыл для Джады благотворительный фонд и обожал детей.

Этого недостаточно

Но чувства Уилла не смогли убедить Джаду, во время кризиса в отношениях супруга актера изменила ему с певцом, который был значительно моложе нее. Обманывать мужа женщина не стала и призналась в неверности. Она предложила Уиллу расстаться, но актер неожиданно согласился на открытый брак, лишь бы сохранить Джаду рядом.

«Джада никогда не верила в традиционный брак. У Джады есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Так что она росла совсем не так, как рос я. Было много дискуссий на тему того, что такое совершенство отношений. Какой идеальный способ взаимодействия в паре? Для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, но мы не думали о ней как о единственном варианте идеальных отношений»

Еще тогда актеры пошутили, что находятся в ужасном, но пожизненном браке.

Джада благодарила Уилла за то, что он поддержал ее в сложные времена: у супруги Смита обнаружила аутоиммунное заболевание, из-за которого женщина поддержала волосы. Он восхищался ее короткой стрижкой и необычными повязками.

Из-за шутки об облысении Джады Уилл попал в один из главных скандалов в своей карьере: на премии «Оскар» он ударил комика Криса Рока.

7 лет лжи

Впрочем, недавно выяснилось, что причина конфликта могла быть совсем другой. В интервью Джада призналась, что еще в 2016 году она и Уилл поняли, что не могут жить в открытом браке, поэтому решили разъехаться. Они перестали быть парой фактически, но не отпустили друг друга и не развелись.

Публике семья тоже не стала сообщать о расставании и семь лет на мероприятиях изображала счастливую пару. Оказывается, что, узнав об этом, Крис Рок (еще до скандальной пощечины на «Оскаре») пытался пригласить Джаду на свидание, но она его отшила. И теперь вся эта история заиграла совершенно другими красками

Да, он все еще считает Джаду женой. Ни актер, ни мать его детей не намерены разводиться, но и воссоединяться как пара тоже не хотят. Пытаться объяснить, что же происходит между ними Джада уже не старается. Она лишь призналась: их связь с Уиллом глубже брака, сильнее любви, больше партнерства.

Даже семь лет спустя после расставания они верят, что найдут новую, идеальную схему своих неидеальных отношений.