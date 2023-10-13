Умер советский и российский композитор Владимир Романычев

10 октября ушел из жизни советский и российский композитор и автор песен Владимир Эвальдович Романычев.

© Российская Газета

Владимир Романычев родился 14 апреля 1950 года в городе Аральске Кызылординской области Казахстана. В 1975-м окончил Московскую консерваторию.

Романычев много работал на радио как звукорежиссер и композитор, он - автор музыки ко многим документальным и художественным фильмам и радиопостановкам.

В частности, артист написал музыку к российско-британской мелодраме с Анной Казанской "Репете", комедии "Охламон", к многосерийному детективу "Криминальные игры".

Работы Романычева звучат в проектах "Отражение", "Больше, чем любовь", "Трамвай идет в парк", в заставках телепередач, в радиоспектаклях "Таинственный остров" ЖюляВерна и "Тайна гибели "Кондора" - по "Непобедимому" Станислава Лема.