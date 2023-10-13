Та самая четверка: московский квартет как две капли воды похож на The Beatles

13 октября поклонники самой популярной группы XX века The Beatles отмечают праздник — День рождения битломании. А завтра в столице пройдет концерт единственной в России трибьют-группы этого легендарного коллектива — квартета The BeatLove.

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Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с музыкантами.

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Впервые я увидел, а вернее услышал, этих ребят на Дне города. В парке «Яуза» на «Бабушкинской» мое ухо уловило бессмертные мелодии, а когда я подошел к сцене — был шокирован. На сцене была та самая ливерпульская четверка! Внешний вид, голоса и даже манера держать инструменты — все было копией.

Называется этот квартет The BeatLove. Его состав: — основатель и художественный руководитель Сергей Родыгин (Джон Леннон), Глеб Сорокин (Пол Маккартни), Евгений Медынский (Джордж Харрисон), Виталий Савельев (Ринго Старр).

— Ребята, как вы нашли «Битлз», как «Битлз» нашел вас?

— С. Р.: Любовь к «Битлз» началась у меня с детства. Это пошло с папы, который крутил их пластинки. Но серьезно битломанией я увлекся уже классе в пятом.

— Г. С.: Музыка «Битлз» со мной всегда присутствовала рядом, и отец был большим битломаном. Пластинки, фотографии «битлов» — все это было постоянно фоном.

— А вам не обидно, что, по сути, ходят на «Битлз», а не на Сергея, Глеба, Женю и Виталия?

— В. С.: Ну это и импонирует. Плюс накладывает обязательства и ответственность. Для поклонников «Битлз» — это действительно важно и почетно.

— Е. М.: Более того, когда мы на концертах, к нам люди обращаются как к «битлам»: Джон, Пол и так далее. К тому же у нас есть свой фанклуб, который любит нас именно как Сергея, Глеба, Женю и Виталия. Но мы честолюбием излишним не страдаем.

— Многих интересует внешнее сходство. Это пластические операции или итог отбора? А то Пол Маккартни уж очень на оригинала похож.

— Г. С.: Операций пока не делал, хватает природного сходства (смеется). Да и в группе остались только те, кто не только похож внешне, но и в душе рок-нролльщик.

— Поэтому ты, как и Пол, играешь на гитаре с грифом для правой руки? Трудно переучиться?

— Г. С.: Поначалу было сложно. Но мне помогло то, что я левша от природы. В детстве у меня была гитара правши. А когда попал уже в BeatLove, Сергей сказал: «Давай попробуем». Я начал с примитивных песен и потихонечку освоился. Не могу сказать, что я виртуозно играю. Увереннее себя чувствую с праворуким «басом».

— Насколько вообще вы вживаетесь в роль?

— В. С.: Порой я замечаю за собой, что, когда приезжаю на гастроли, на площадку, начинаю заранее проникаться образом и какие-то повадки повторять. Хотя в жизни пару раз тоже ловил себя на подражании.

— Е. М.: Вот Джордж Харрисон не любил толпы фанатов, купаться в славе. И я — тоже. Не люблю фотографироваться, не люблю толпы, мне некомфортно. Тут мы с ним прямо — один в один. Кстати, когда я пишу свою музыку, заметил, что в последнее время я улавливаю какие-то нотки Харрисона.

— А нет ли антогонистов на Западе? Мол, что вы там можете понимать в «европейской музыке»?

— С. Р.: К сожалению, после начала СВО мы не были за границей, не знаем, какие там сейчас настроения. Но в 2015 году, после возвращения Крыма, когда мы собирались в Ливерпуль, нам говорили: «Куда вы едете, на Запад, вас там никто не примет». И все вот эти разговоры разбились в пух и прах. Потому что там люди живут своей жизнью. Смотрят, что приехали музыканты. Молодые, драйвовые, классные, играют, поют. Какая им разница, кто они — русские или парагвайцы. Кстати, местные тогда даже спрашивали, откуда у нас ливерпульский акцент (смеется).

Где послушать

14 октября. Jam club (Сретенка, 11) Начало в 20:30

11 ноября. Мумий Тролль бар (Новый Арбат, 15)

9 декабря. Life pub (ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1)

21 января. Международный дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

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