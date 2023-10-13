Дни рождения сегодня, 13 октября: кто родился в этот день
У кого из актеров, знаменитостей и исторических личностей сегодня день рождения?
В этой статье “Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 13 октября. Многих из них вы, наверняка, знаете.
- Саша Черный (1880), русский поэт Серебряного века, прозаик, журналист, автор лирико-сатирических стихотворных фельетонов
- Александр Карпенко (1961), поэт России
- Иван Лысцов (1934), публицист России, поэт XX века
- Александр Пономарев (1956), менеджер, журналист СССР, редактор.
- Петр Бартенев (1829), пушкинист, руководитель библиотек, мемуарист Российской империи, издатель России
- Рудольф Майер (1837), поэт Чехии
- Халас Франтишек (1901), коммунист Чехии и Словакии, переводчик, поэт
- Савелий Крамаров (1934), советский и американский киноактер, заслуженный артист РСФСР
- Чико Бучикхи (1954), музыкант Франции
- Алексей Козлов (1935), джазмен России, саксофонист
- Джозеф Баллардини (1960), рок-музыкант США, музыкант Anthrax
- Сэмми Хагар (1947), гитарист США, музыкант Van Halen
- Арт Тэйтум (1909), джазмен США, пианист
- Савелий Крамаров (1934), советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
- Леонид Неведомский (1939), советский и российский актер театра и кино, народный артист России (1994)
- Галина Тюнина (1967), российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России
- Алексей Фаддеев (1977), российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, каскадер, заслуженный артист РФ
- Александр Числов (1964), советский и российский актер театра и кино, мастер эпизода
- Вадим Карев (1960), советский и российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, радио- и телеведущий
- Тихон Оськин (1974), российский актер театра и кино, режиссер, сценарист
- Владимир Горюшин (1950), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ
- Эдмунд Рейтлингер (1830), педагог Российской империи, директор Таганрогской гимназии
- Александр Трофимов (1938), педагог СССР, инженер
- Петр Купалов (1888), физиолог России, академик АМН СССР
- Сергей Сергеев (1968), академик ВАСХНИЛ
- Анатолий Богданов (1834), антрополог XIX века, зоолог России, биолог
- Эрик Нюман (1970), миколог Швеции, ботаник
- Якоб Хубер (1867), ботаник Швейцарии
- Якоб Челищев (1879), архитектор Москвы
- Жюль Пеллеше (1829), архитектор Парижа
- Глеб Максимов (1926), машиностроитель, конструктор СССР
- Олег Демченко (1944), машиностроитель
- Дмитрий Горбачев (1937), историк искусства СССР, исследователь русского авангарда, искусствовед.
- Олег Донских (1952), лингвист России, историк философии, философ
- Виола Роберто Эдуардо (1924), президент Аргентины, военачальник
- Фрэнклин Бьюкенен (1800), адмирал Конфедерации
- Карл Деливрон (1838), адмирал Российской империи
- Михаил Ливенцов (1825), губернатор Акмолинской области, генерал-лейтенант Российской империи
- Владимир Свиридов (1955), генерал-лейтенант Российской Федерации.
- Коул Норрис (1988), баскетболист США
- Пирс Пол (1977), баскетболист США
- Тотиносин Цуеси (1987), борец сумо
- Бетанкур Карлос (1989), велогонщик Колумбии
- Лю Чанчунь (1909), легкоатлет на летних Олимпийских играх 1932 года, бегун на короткие дистанции Китая
- Карстенс Анке (1985), сноубордистка Германии
- Гуйяш Иштван (1931), теннисист Венгрии
- Ян Фолтыс (1908), шахматист Чехословакии, тренер по шахматам
- Андрей Месарош (1985), хоккеист КХЛ
- Якоб Сильверберг (1990), хоккеист на зимних Олимпийских играх 2014 года
Рамблер: главные новости