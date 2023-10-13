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Дни рождения сегодня, 13 октября: кто родился в этот день

У кого из актеров, знаменитостей и исторических личностей сегодня день рождения?

Дни рождения сегодня, 13 октября: кто родился в этот день
© Кадр из фильма "Джентельмены удачи"

В этой статье “Рамблер” расскажет, кто родился сегодня, 13 октября. Многих из них вы, наверняка, знаете.

  • Саша Черный (1880), русский поэт Серебряного века, прозаик, журналист, автор лирико-сатирических стихотворных фельетонов
  • Александр Карпенко (1961), поэт России
  • Иван Лысцов (1934), публицист России, поэт XX века
  • Александр Пономарев (1956), менеджер, журналист СССР, редактор.
  • Петр Бартенев (1829), пушкинист, руководитель библиотек, мемуарист Российской империи, издатель России
  • Рудольф Майер (1837), поэт Чехии
  • Халас Франтишек (1901), коммунист Чехии и Словакии, переводчик, поэт
  • Савелий Крамаров (1934), советский и американский киноактер, заслуженный артист РСФСР
  • Чико Бучикхи (1954), музыкант Франции
  • Алексей Козлов (1935), джазмен России, саксофонист
  • Джозеф Баллардини (1960), рок-музыкант США, музыкант Anthrax
  • Сэмми Хагар (1947), гитарист США, музыкант Van Halen
  • Арт Тэйтум (1909), джазмен США, пианист
  • Савелий Крамаров (1934), советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • Леонид Неведомский (1939), советский и российский актер театра и кино, народный артист России (1994)
  • Галина Тюнина (1967), российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России
  • Алексей Фаддеев (1977), российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, каскадер, заслуженный артист РФ
  • Александр Числов (1964), советский и российский актер театра и кино, мастер эпизода
  • Вадим Карев (1960), советский и российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, радио- и телеведущий
  • Тихон Оськин (1974), российский актер театра и кино, режиссер, сценарист
  • Владимир Горюшин (1950), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ
  • Эдмунд Рейтлингер (1830), педагог Российской империи, директор Таганрогской гимназии
  • Александр Трофимов (1938), педагог СССР, инженер
  • Петр Купалов (1888), физиолог России, академик АМН СССР
  • Сергей Сергеев (1968), академик ВАСХНИЛ
  • Анатолий Богданов (1834), антрополог XIX века, зоолог России, биолог
  • Эрик Нюман (1970), миколог Швеции, ботаник
  • Якоб Хубер (1867), ботаник Швейцарии
  • Якоб Челищев (1879), архитектор Москвы
  • Жюль Пеллеше (1829), архитектор Парижа
  • Глеб Максимов (1926), машиностроитель, конструктор СССР
  • Олег Демченко (1944), машиностроитель
  • Дмитрий Горбачев (1937), историк искусства СССР, исследователь русского авангарда, искусствовед.
  • Олег Донских (1952), лингвист России, историк философии, философ
  • Виола Роберто Эдуардо (1924), президент Аргентины, военачальник
  • Фрэнклин Бьюкенен (1800), адмирал Конфедерации
  • Карл Деливрон (1838), адмирал Российской империи
  • Михаил Ливенцов (1825), губернатор Акмолинской области, генерал-лейтенант Российской империи
  • Владимир Свиридов (1955), генерал-лейтенант Российской Федерации.
  • Коул Норрис (1988), баскетболист США
  • Пирс Пол (1977), баскетболист США
  • Тотиносин Цуеси (1987), борец сумо
  • Бетанкур Карлос (1989), велогонщик Колумбии
  • Лю Чанчунь (1909), легкоатлет на летних Олимпийских играх 1932 года, бегун на короткие дистанции Китая
  • Карстенс Анке (1985), сноубордистка Германии
  • Гуйяш Иштван (1931), теннисист Венгрии
  • Ян Фолтыс (1908), шахматист Чехословакии, тренер по шахматам
  • Андрей Месарош (1985), хоккеист КХЛ
  • Якоб Сильверберг (1990), хоккеист на зимних Олимпийских играх 2014 года