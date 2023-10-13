Знаменитые двоечники, которые оказались гениями

Если ребенок плохо учится, не спешите его ругать.

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По данным американского психолога Элиса Пола Торренса, изучавшего развитие творческих способностей (крупные компании с успехом используют его тесты на креативность при приеме на работу ), около тридцати процентов детей, отчисленных из школ за неспособность, неуспеваемость и даже глупость, составляют дети одаренные и сверх-одаренные.

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Таким ребятам просто неинтересен стандартный набор школьных дисциплин, зачастую они раскрываются уже после окончания школы.

В семь лет будущего изобретателя электричества Томаса Эдисона отдали в частную школу некоего Реверенда Дж. Б. Ингла. Тот практиковал весьма своеобразный способ обучения: заставлял воспитанников заучивать наизусть длинные куски текста и нещадно бил их линейкой по пальцам за ошибки. К концу первого месяца Томас стал круглым двоечником. Учитель авторитетно заявил матери Эдисона, что ее сын совершенно неспособен к обучению по причине умственной отсталости и рекомендовал забрать его домой.

Мать научила Томаса читать, и все свои знания будущий основатель General Electric получил из книг. В конечном итоге «дебил» стал миллионером и одним из самых плодовитых изобретателей в американской истории.﻿

Слабый и болезненный Исаак Ньютон в школе учился очень плохо. Учителя считали его лентяем и тупицей, одноклассники дразнили и придумывали всяческие издевательства. Так продолжалось до тех пор, пока один парень сильно не побил Ньютона. После этого великий физик решил отомстить всем своим обидчикам, став лучшим учеником в классе. Дальнейшую историю вы знаете.

Нобелевский лауреат и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн не зря показывает язык недоброжелателям и завистникам. Ведь окружающие были уверены, что из юного Альберта ничего путного не получится. Мальчик поздно научился говорить, в школу пошел позже своих сверстников. А в пятнадцать лет его и вовсе отчислили за неуспеваемость. Тем не менее, Эйнштейна считают одним из величайших ученых.

Если у вашего ребенка никак не получается запомнить валентность элементов в периодической системе Менделеева, не отчаивайтесь: сам Дмитрий Иванович несколько раз сдавал приемные экзамены в университет. Как вы думаете, на чем проваливался знаменитый химик? На химии!

Основатель компании Майкрософт и один из самых богатейших людей планеты Билл Гейтс в школе, как ни странно, тоже был двоечником. И хотя родители готовы были платить отпрыску по 25 центов за каждую хорошую оценку, за год Биллу удавалось заработать не больше пяти долларов. Но потом в школе появилась ЭВМ, которая разбудила дремавшие до той поры в юном Гейтсе выдающиеся способности.

Антуан де Сент-Экзюпери писал, что во многих детях «убивают Моцарта». Некоторые ребята не могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями, зато у них высок уровень творческого мышления. Такие дети почти всегда плохо учатся, с трудом приспосабливаются к школьным требованиям и страдают от неуверенности в себе.

Если почитать биографии звезд Голливуда, то окажется, что каждый второй был хулиганом и двоечником.

Например, Аль Пачино учился из рук вон плохо. Зато был великим фантазером и сочинителем, поэтому в четырнадцать лет записался в школьный драматический кружок. Это помогло ему определиться с будущей профессией: свои первые роли Альфредо сыграл на школьной сцене. После того, как он провалил все выпускные экзамены, его просто-напросто отчислили. Но парень верил в свою мечту. Он работал на разных низкооплачиваемых работах, чтобы собрать деньги на получение актерского образования.

Джонни Депп начал употреблять наркотики в двенадцать лет, в тринадцать потерял девственность, а в пятнадцать его выгнали из школы. Еще через год он ушел из дома. Он продавал ручки, рыл канавы, разносил пиццу и занимался музыкой, мечтая о карьере рок-звезды. Но когда представилась возможность сняться в кино, юный Депп с радостью ухватился за такую возможность. Первый же фильм «Кошмар на улице вязов», в котором сыграл Джонн, сделал его знаменитым.

Оскароносной певице и актрисе Шер из-за дислексии учеба давалась с большим трудом. Зато она обожала кино и музыку. Поэтому в пятнадцать лет девушка сбежала из дома (и из опостылевшей школы), чтобы заняться актерским ремеслом.

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг из-за дислексии тоже испытывала трудности в школе, и в шестнадцать лет окончательно забросила учебу. Вупи ушла из дома, чтобы жить с хиппи, потом была борьба с наркозависимостью, множество тяжелых и низкооплачиваемых работ, пока в 1974 году Голдберг не удалось получить работу в театре. С этого дня началась история ее популярности.

Киану Ривзу справиться с дислексией удалось, но в пятнадцать лет он все равно ее бросил учебу и занялся актерской карьерой.

Список можно продолжать и продолжать. Гениальнгые двоечники найдутся и в родном Отечестве.

Легендарный лидер группы «Кино» Виктор Цой сменил за время обучения три школы. Едва осилив восемь классов, поступил в Художественное училище имени Серова, откуда его исключили через год за неуспеваемость. Потом работал на заводе штамповщиком, освоил специальность резчика по дереву. Но монотонная работа удовлетворения не приносила. Мать Виктора Валентина Васильевна решила, что ничего страшного, если ее мальчик уйдет с завода и будет заниматься самосовершенствованием: читать, рисовать, петь. И не ошиблась.

Режиссер Федор Бондарчук с трудом одолел общеобразовательную школу. После окончания подал документы в МГИМО, но на вступительном экзамене написал сочинение с 37 ошибками (!), за что и получил заслуженные два балла. Хорошо, что знаменитый отец вовремя разглядел в отпрыске творческую натуру и отправил его во ВГИК.

Известного певца Бориса Моисеева в свое время отчислили с факультета психологии Санкт-Петербургского университета «за академическую неуспеваемость». Знаменитый студент не сдал ни летнюю, ни зимнюю сессии.

Алла Борисовна Пугачева, которая в свое время пела песню про страдания первоклашки, знала об этом не понаслышке. Учителя ставили будущей Примадонне троеечки, понимая, что математика и химия в жизни ей вряд ли пригодятся.