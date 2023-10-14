Великие воины Татарии: Шейх-Али, хан и русский воевода

"Реальное время" продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление.

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Наша цель — показать боевой дух праотцев татар и других народов, населяющих Россию.

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Продолжаем цикл материалов рассказом о касимовском и казанском хане Шейх-Али — государственном деятеле и воеводе Ивана Грозного, который является в глазах потомков одним из самых неоднозначных татарских правителей.

Между тем хан Шигалей — также важный участник походов на Литву и правитель Касимова.

Между Касимовым и Казанью

Шейх-Али (Шах-Али), был сыном Шейх-Аулияра — султана из рода сына Джучи Тукай-Тимура. Его отец бежал из Поволжья после разгрома Большой Орды крымским ханом и поступил на русскую службу, а в 1512 году стал касимовским ханом. После его смерти в 1516 году ханом стал его семилетний сын Шейх-Али. В 1519 году после долгих переговоров с казанской элитой во главе с карачибеком из клана Ширин Булат он был приглашен казанским ханом. Некоторое время Казань проводила лояльную по отношению к Москве политику. Но в 1521 году татарские кланы сменили ориентацию на прокрымскую. Шейх-Али был изгнан из Казани и вернулся на русскую службу.

Но трон Касимовского ханства был занят его младшим братом, а ему были выделены во владение города Кашира и Серпухов. При этом Шейх-Али оставался приближенным к царскому двору и во время царской охоты сидел на пиру рядом с царем, что отметил австрийский посол С. Герберштейн, который описал Шейх-Али как человека неприятного с большим животом и круглым лицом с редкой бородкой.

Близость к великому князю Василию III оказалась опасной. В это время в Казани решили сменить власть и просили Москву прислать своего человека на царствование. Василий III решил послать в Казань Джан-Али. Недовольный этим выбором Шейх-Али, очевидно, сам начал вести переговоры с казанской элитой. За это он попал в немилость, его отправили в ссылку на Белоозеро, а его людей казнили. Казалось, что его судьба завершена. Но внезапно в Казани произошел новый переворот, а Джан-Али был свергнут и убит. Во главе Казани стал хан Сафа-Гирей, враждебно настроенный против Москвы.

В начавшейся войне Москве был нужен сильный правитель и претендент на казанский престол. Шейх-Али вернули из ссылки, возвели на трон Касимовского ханства и поручили начать поход на Казань. За это время он неоднократно участвовал в составе московских войск в подобных походах (1537 и 1540 годы), которые не всегда заканчивались удачно.

В 1546 году татарская элита Казани свергла воинственного хана Сафа-Гирея, призвав Шейх-Али вновь встать во главе ханства. Но в этот раз его правление закончилось еще быстрее. Буквально через месяц он вынужден был бежать, спасаясь от Сафа-Гирея, который подступил под стены Казани во главе ногайского войска. Вернувшись в Касимов, Шейх-Али продолжил воевать против Казани, давление на которую резко усилилось после восшествия на московский трон молодого Ивана IV, коронованного царем.

Это давление оказалось успешным. Казанская элита после смерти Сафа-Гирея решила вновь сменить ориентацию на промосковскую. Свергнув малолетнего хана Утямыш-Гирея, они отправили его с матерью хан-бике Сююн-бике в Москву. Позднее, она стала супругой Шейх-Али, а малолетний хан через несколько лет умер от болезни.

Но и этот период казанского правления оказался недолгим. Через 2 года недовольная казанская аристократия вошла в конфликт с ханом. В результате Шейх-Али был смещен и отправлен обратно в Касимов, где правил до своей смерти в 1567 году. В 1552 году во главе своих войск он участвовал в походе и последней осаде Казани. Почти четверть века он воевал за власть в Казани с татарскими кланами. Он победил, но окончательно разрушил и само ханство.

Воевода Ивана Грозного

После взятия Казани вектор московской политики резко поменялся. Иван Грозный решает завоевать Прибалтику. В 1558 году Шейх-Али был в составе русских войск, которые вторглись в Ливонию и взяли Дерпт (Тарту). В 1559 году он был одним из воевод передового полка, который сокрушил ливонское войско и подошел к стенам Риги. В этом войске служилые татары из Касимова, Темникова и Казани составляли практически четверть московского войска ("Шигалеев двор", например, состоял из 688 татар), выполняя разнообразные функции — совершали рейды по тылам противника, прерывали коммуникации, вели разведку и прикрывали фланги войска. Служилые татары были наиболее мобильными и активными отрядами, способными действовать самостоятельно. При этом ливонские современники указывали, что Шейх-Али был "значительной и важной персоной, разумным и умеренным". По возвращении из похода ему в Москве царем был оказан теплый прием, как герою победоносной войны.

В 1562 году он опять был призван на службу и во время грандиозного похода на Литву участвовал во взятии Полоцка. Эта кампания стала вершиной его военной карьеры на русской службе и высшим триумфом Ливонской войны. После этого крупных походов царь Иван Грозный не предпринимал, стараясь защитить свои завоевания. Войска касимовского ханства, как и другие служилые татары в 1564—1565 гг. охраняли южную степную границу России от военной угрозы Крымского ханства и ногаев.

Влияние хана Шейх-Али достигло высшей точки, и вплоть до своей смерти, 20 апреля 1567 года, он правил Касимовым, пользуясь доверием весьма недоверчивого царя.