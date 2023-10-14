Русские красотки, завоевавшие сердца мировых звезд

Не просто так говорят, что русские девушки самые красивые. Даже звезды Голливуда не могут устоять.

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Виктория Боня

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В 2010 году бизнесмен из Монако Александр Смерфит прилетел в Москву, где впервые увидел Викторию. Мужчина был очарован красотой русской телеведущей. Боня переехала к возлюбленному в Монако, где проживает до сих пор. В 2012 году Боня родила своему партнеру дочь Анджелину.

После рождения дочки Алекс и Виктория были вместе пять лет. Расставание прошло тихо и мирно. Экс-возлюбленные до сих пор общаются, бизнесмен старается как можно больше времени проводить с наследницей.

Ирина Шейк

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Пять лет Ирина состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Пара часто появлялась на светских мероприятиях, а поклонники с нетерпением ждали их свадьбы. Но этому не суждено было сбыться.

Уже в 2015 году стало известно о романе модели с голливудским актером Брэдли Купером. Шейк родила возлюбленному дочь Лею. После четырех лет отношений Ирина и Брэдли расстались, но сохранили теплые отношения. Купер активно участвует в жизни дочери.

Наталья Водянова

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Первым мужем модели стал британский аристократ Джастин Портман. Поначалу юная красавица старалась держаться подальше от по уши влюбленного в нее Портмана. Спустя время Наталья поддалась уговорам аристократа. Девушка родила ему сыновей Лукаса, Виктора и дочь Неву.

Сразу после развода с Портманом, Водянова начала встречаться с сыном мультимиллиардера, французским бизнесменом Антуаном Арно. Возлюбленному она подарила сыновей Максима и Романа. В 2019 году Наталья Водянова сказала «да» Арно, а через год они поженились.

Анна Курникова

New Magazine

Более двадцати лет назад теннисистка покорила сердце Энрике Иглесиаса. Тогда певец был на пике своей популярности. Знаменитости познакомились в 2001 году во время съемок клипа Иглесиаса на песню «Escape».

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и певец вместе до сих пор. Супруги ведут закрытый образ жизни. Анна и Энрике воспитывают троих детей. А в этом году стало известно, что спустя столько лет они решили узаконить свои отношения.

Оксана Григорьева

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Пианистка покорила сердца сразу нескольких голливудских звезд. В середине девяностых на кинофестивале в Лондоне Оксана познакомилась с актером Тимоти Далтоном. Вскоре пара начала вместе жить. В 1997 году Григорьева родила сына.

От Далтона, певица ушла к шведскому бизнесмену Петеру Бломквисту.

Потом пианистка закрутила роман с женатым актером, сценаристом и продюсером Мелом Гибсоном, который ради нее оставил жену Робин Мур, родившую ему семерых детей. Оксана родила Гибсону дочь Люсию в 2009 году, а меньше чем через год они расстались.

Анастасия Волочкова

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В начале этого года балерина рассказала о своем романе с голливудским актером.

«Это серьезная любовь моей жизни. Он мне очень-очень нравился», — говорила Волочкова.

Речь идет о Джиме Керри. Знаменитый комик прилетал к Анастасии в Москву. По какой причине возлюбленные расстались неизвестно, но они остались в хороших отношениях.