История «горячего дедушки» из Китая Ван Дэшуня

Чем «горячий дедушка» занимался всю жизнь, как пришёл к тренировкам и что делает для поддержания молодости?

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Идеальная фигура, привлекательная внешность, уверенность и блеск в глазах. Думаете, речь идёт о 20-летнем юном атлете? Нет. Всё это про Ван Дэшуня — «горячего дедушку» из Китая. Так его окрестили таблоиды. В 79 дет Ван Дэшунь впервые вышел в качестве модели на подиум и поразил всех своим обнажённым торсом. Его тело было подтянутым, без каких-либо признаков старения. Сегодня Ван Дэшуню 87 лет. Он продолжает вести активную жизнь и прекрасно выглядит. Как ему это удаётся?

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Какой была его жизнь?

Сегодня Ван Дэшунь — пример того, что жить на полную катушку можно в любом возрасте. А старость — не приговор и не помеха начинать что-то новое. Что же помогло «самому горячему дедушке» Китая сохранить лёгкость и прекрасные физические данные?

Ван Дэшунь родился в 1936 году в городе Шеньяне, провинции Льяонин, расположенном в северо-восточной части Китая в небогатой семье повара. С детства ему приходилось много работать, чтобы помочь содержать родителям своих братьев и сестёр. Он успел сменить несколько профессий. Трудился и кондуктором, и рабочим на заводе.

В 20 лет его привлёк самодеятельный актёрский кружок, где Ван Дэшунь освоил мастерство артиста, научился петь и танцевать. С тех пор началась его карьера в театре. Сцена стала для него источником вдохновения и заработка. Дэшунь посвятил работе актёра почти 20 лет.

Ван Дэшунь успел также поработать на радио в качестве ведущего. А после его увлёк мир моды. Он стал преподавателем в модельном агентстве, где даже устроил своё шоу показов.

В 49 лет Ван Дэшунь переехал в Пекин, где начал осваивать искусство пантомимы. Он захотел стать артистом этого жанра и прославиться в качестве «живой скульптуры». Однако Дэшунь осознал, что на тот момент его тело было далеко от совершенства, и он решил создать себе идеальные формы. Начал посещать тренажёрный зал, бассейн, каток. Регулярные тренировки стали обязательными в его распорядке дня.

В 1993 году Дэшунь осуществил мечту и представил в Пекине своё шоу «живой скульптуры». Увы, оно вызвало большой общественный резонанс, показалось критикам слишком откровенным. Шоу закрыли.

Трудности не стали помехой на пути его желания покорять пекинский шоу-бизнес. Дэшунь усиленно тренируется, совершенствует свои актёрские навыки. В 2003 году его пригласили сняться в кино. Самый известный фильм с участием Дэшуня — «Запретное царство», вышедший в 2008 году.

Новый виток популярности был отмечен в 2015 году. 79-летний Ван Дэшунь феерично открыл модный показ молодого китайского дизайнера Ху Шегуана. Он вышел на публику с голым торсом. И пусть на подиуме он пробыл всего 30 секунд, но этого времени хватило, чтобы прославиться на весь мир. Все заговорили о подтянутой фигуре Дэшуня, которую смог сохранить в столь почтенном возрасте. Сам он шутил, что готовился к этому модному показу 60 лет.

Принципы и советы Ван Дэшуня

После Дэшуня захватила мировая слава. Он стал легендой и давал многочисленные интервью, в которых сформулировал свои основные принципы, помогающие оставаться ему в форме и энергичным. Вот некоторые из них.

1. Пробуйте всё новое и не пасуйте перед трудностями.

2. Не оправдывайтесь годами. Природа определяет возраст, но своё душевное состояние определяете только вы сами.

3. Будьте максимально увлечёнными своим делом, чтобы добиться успеха.

4. Регулярно тренируйтесь, независимо от настроения и погоды за окном.

5. Не переставайте мечтать.

Следование своим принципам помогло Ван Дэшуню в 44 года выучить английский язык. В 65 освоить искусство верховой езды, в 75 научиться ездить на мотоцикле, а в 79 – выйти в качестве модели на подиум. Кстати, последнее стало возможно благодаря усиленной программе тренировок.

Ван Дэшунь занимается по три-четыре часа в день. Он комбинирует силовые и кардиотренировки с растяжкой. Гибкость тела он поддерживает занятиями йогой.

Полезно ли тренироваться после 50 лет?

Грамотный, вдумчивый тренер учтёт работу сердечно-сосудистой системы, имеющиеся сопутствующие заболевания и разработает план тренировок, который не вызовет перегрузки и ухудшения состояния человека.