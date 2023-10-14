Одел Пугачеву в мини и «украл» у рака семь лет: 10 фактов о Валентине Юдашкине

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Свою последнюю коллекцию Юдашкин презентовал в марте 2022 года. А 2 мая 2023-го его не стало. Своего великого учителя и кумира, Вячеслава Зайцева, Юдашкин пережил всего на два дня. И чуть меньше полугода не хватило ему до юбилея. Долгое время модельер скрывал тяжелую болезнь, с которой боролся с 2016 года. К несчастью, недуг оказался сильнее.

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В честь юбилея великого кутюрье раскрываем любопытные и неожиданные факты его биографии.

Факт №1. Проходил практику у Славы Зайцева

Маленький Валентин с детства обожал рисовать, и в какой-то момент сосредоточился на эскизах одежды. Затем его заинтересовал процесс кройки и шитья. В итоге после школы Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум. На факультете моделирования он оказался единственным мужчиной. Конечно, родителей поначалу смущало увлечение сына – они хотели, чтобы он выбрал более «мужскую» профессию. Но не заметить талант юного дизайнера было невозможно.

В техникуме Юдашкин защитил сразу два диплома: тема первого – «История костюма», второго – «Макияж и декоративная косметика». Преддипломную практику Валентин проходил у самого Вячеслава Зайцева, который тогда был самым известным модельером в Советском Союзе. Юдашкин восхищался Зайцевым и всю жизнь считал своим ориентиром в мире моды. Стажировку в Доме моды Зайцева он всегда вспоминал с теплотой и благодарностью. «Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним…» – признавался Юдашкин.

Факт №2. Одевал Плющенко и других фигуристов

Учась в техникуме, Юдашкин создавал эскизы для сборных СССР по парикмахерскому искусству, которые участвовали в международных конкурсах. Это далеко не единственный раз, когда молодому дизайнеру выпало шить униформу для участников соревнований. Так, кутюрье создавал форму для олимпийской сборной России: к зимней Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере и к летним Играм 1996 года в Атланте. Юдашкин сам тщательно выбирал ткани для формы, а в орнаменте сделал отсылку к олимпийским кольцам.

Кроме того, модельер много работал с российскими фигуристами. Во время своего знаменитого выступления на Олимпиаде-2014 в Сочи, которое принесло ему золото, Евгений Плющенко катался в костюме, который для него сшил Юдашкин. Также в нарядах от великого кутюрье на лед выходили Татьяна Навка, Роман Костомаров, Александра Степанова и Иван Букин.

Факт №3. Дослужился до ефрейтора, делая прически

Модельеры-мужчины в представлении общества – люди тонкого душевного склада, ранимые и совсем не мужественные. Вопреки предрассудкам, Юдашкин не чурался тяжелого физического труда и даже отдал долг родине. В армию его забрали прямо из техникума, но, отслужив положенный срок, Юдашкин вернулся и с отличием закончил учебу.

Навык шитья очень пригодился молодому человеку во время службы. «Когда я был в армии, на мне была форма 52-го размера и большого роста – это все было ужасно. Это надо было все ушить и перешить», – вспоминал кутюрье.

Даже сидя в казарме, Валентин продолжал делать зарисовки и обдумывать идеи будущих нарядов. Его талант высоко ценили сослуживцы: Юдашкин всегда помогал, если требовалось подшить форму по фигуре или что-то заштопать. Отмечало умения молодого человека и начальство. Вот что рассказывал о Юдашкине один из офицеров его части:

«От работы он никогда не отлынивал, казармы мыл, все нужные нормативы выполнял, а уже через полгода получил звание ефрейтора. Но все в части знали его не только как исполнительного солдата. Оказалось, он мастер на все руки – и шьет хорошо, и прически делает, и дембельские альбомы оформляет. Он и комнату отдыха в картчасти сам украшал».

В советские годы не было четкого разделения на модельеров, стилистов и визажистов, поэтому Юдашкин владел навыками всех этих профессий. Как-то раз жена прапорщика, наслышанная о способностях Валентина, попросила сделать ей прическу ко дню рождения. Гости были поражены: 50-летняя женщина преобразилась до неузнаваемости. С тех пор Юдашкина буквально преследовали офицерские жены, прося «навести марафет». Говорят, он никогда не отказывал и денег за работу не брал.

Факт №4. Одевал кошек и обезьян в цирке

Роскошные платья от Юдашкина, расшитые пайетками и кружевами, мы чаще всего представляем на топ-моделях или звездах первой величины. Но, конечно, всемирная слава пришла к нему не сразу. В одном из интервью дизайнер признался, что в молодости ему довелось шить костюмы для артистов цирка. Правда, речь вовсе не о людях!

«Я работал в Госцирке, делал программу для Куклачева. Я одевал кошек, одевал обезьян. Я попробовал все», – рассказывал Юдашкин.

Факт №5. Продал шубу и мебель жены ради открытия фирмы

Закончив техникум, Юдашкин сначала работал старшим художником в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР, а затем в кооперативном ателье. Там в 1987 году он организовал свой первый показ, для которого сшил 150 нарядов. Коллекция под названием «Русь изначальная» принесла модельеру первую известность. Показ прошел в холле гостиницы «Орленок», но уже через пару лет модели в нарядах от Юдашкина вышагивали на крупнейших мировых подиумах.

Первый успех вдохновил кутюрье на открытие собственной фирмы. Но для этого нужны были немалые средства. На помощь пришла супруга Юдашкина – Марина. Ради бизнеса мужа она продала машину, шубу и антикварную мебель, которая досталась ей в наследство от родителей. На вырученные деньги были куплены ткани, нитки, фурнитура и швейная машинка последней модели.

Валентин оправдал доверие жены. В 1988 году он открыл фирму, которую назвал «Vali-Мода». Очень скоро молодым московским кутюрье заинтересовались зарубежные коллеги. Юдашкина пригласили принять участие в Неделе высокой моды в Париже, где в 1991 году он представил свою коллекцию «Фаберже». Показ произвел фурор: массивные каркасные платья в виде знаменитых «яиц», инкрустированные драгоценными камнями, поразили даже искушенную парижскую публику. Именно этот показ принес Юдашкину известность и признание за рубежом.

Факт №6. Женился благодаря черепаховому супу

Пару Валентина и Марины Юдашкиных можно считать образцовой. Они прожили вместе 35 лет, за которые ни разу не поссорились, вырастили красавицу-дочь, воспитали внуков и создали прибыльный семейный бизнес.

С будущей женой Валентин познакомился в 1987 году. Они были коллегами – вместе работали в Центральном проектно-конструкторском бюро: Юдашкин – художником по макияжу, а Марина – парикмахером-стилистом. Долгое время они практически не пересекались, так как их отделы находились в разных концах здания. Но на редких партсобраниях 24-летний Валентин то и дело поглядывал в сторону хорошенькой блондинки. Пятилетняя разница в возрасте его нисколько не смущала (Марина на пять лет старше супруга), и он решил действовать.

Сблизила их совместная командировка в Венгрию, где произошла забавная история. В те времена в СССР вместо денег командировочным выдавали талоны на еду. И как-то раз, придя в ресторан, Юдашкин решил попробовать один из местных деликатесов – черепаховый суп. Но слегка не рассчитал с финансами и потратил все выданные ему талоны. Пришлось сердобольной Марине остаток поездки кормить двоих.

Юдашкин оценил щедрость и доброту девушки и еще больше в нее влюбился. Уже на третьем свидании он сделал Марине предложение.

Факт №7. Шил униформу для армии и экипажей самолетов

Валентин Юдашкин создавал униформу не только для российских спортсменов, но и для государственных структур. В 2008 году он начал работу над новой военной формой для российской армии по заказу Минобороны. Дизайнер подошел к вопросу обстоятельно: подробно изучил, какой была форма российских войск в разные эпохи, и с головой погрузился в военную историю России – от Суворова до Жукова и наших дней.

Разработкой новой формы Юдашкин занимался в паре с другим именитым модельером – Игорем Чапуриным. Однако стоит отметить, что они проектировали именно парадную форму, используемую для торжественных мероприятий. За дизайн и производство повседневной униформы отвечали ЦНИИ текстильной промышленности, ЦНИИ кожи и обуви, а также Военно-геральдическая служба ВС РФ и Тыл Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в костюмы от Юдашкина одевались пилоты и бортпроводники крупной авиакомпании.

Факт №8. Познакомил Пугачеву с Киркоровым и одел в мини

В российском шоу-бизнесе у Валентина Юдашкина была репутация «свахи». Дело в том, что модельер познакомил очень много звездных пар, которые впоследствии поженились. Пожалуй, самая известная из таких пар – Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

С Примадонной Юдашкин познакомился в спорткомплексе «Олимпийский», где у нее проходили сольные концерты, а у него вскоре должен был состояться модный показ. Певица не смогла пройти мимо нарядов молодого дизайнера и сама к нему подошла. Впоследствии Пугачева стала постоянной клиенткой Юдашкина и его близкой подругой. Кстати, именно Юдашкину мы обязаны резкой сменой образа Примадонны. В 1994 году кутюрье предложил певице примерить короткое платье из яркого малинового шелка с черными рукавами. Алла Борисовна влюбилась в наряд с первого взгляда, в нем она вела «Рождественские встречи-94». С тех пор звезда постоянно появлялась на сцене в коротких балахонах.

Юдашкин не только помог певице создать свой неповторимый стиль, но и устроил ее личную жизнь. Немногие знают, что именно кутюрье познакомил молодого Филиппа Киркорова с Примадонной – сам он робел и не решался заговорить первым. Впоследствии Юдашкин и его жена Марина буквально выступали сватами Киркорова, убеждая Пугачеву принять его предложение. Звезда поначалу сомневалась, но в итоге решила прислушаться к мнению друзей.

«Невеста у нас была капризная, поэтому Филипп все сделал очень красиво, – вспоминал Юдашкин помолвку знаменитостей. – Была полная квартира цветов и была карета. Филипп перекрыл движение на Тверской, и мы в карете двинулись на Красную площадь в январе, в дикий мороз».

Факт №9. Одевал Гагу и Селин Дион

С модным домом Юдашкина сотрудничали не только звезды российского шоу-бизнеса, но и многие зарубежные селебрити. В платьях московского кутюрье по ковровой дорожке вышагивали Селин Дион, Кейт Уинслет, Мила Йовович, Шей Митчелл, Леди Гага и многие другие.

Канадская звезда Селин Дион выбрала расшитое пайетками золотое платье от Юдашкина для церемонии вручения Music Awards в 2016 году. А королева эпатажа Леди Гага пришла в восторг от удлиненного платья-жакета: дерзкое сочетание плиссированной органзы и воланов из тюля, даже несмотря на демократичный черный цвет ткани, делает наряд запоминающимся. В этом платье певица была замечена на светской вечеринке в Париже. Причем, как позднее рассказывал Юдашкин, этот наряд не был скроен специально под Гагу. «Если на Селин Дион мы шили точно по ее меркам, то Гага надела вещь из шоурума», – отмечал модельер.

Факт №10. «Украл» у рака семь лет жизни

В 2016 году Валентин Юдашкин стал испытывать сильные приступы мигрени, чего раньше никогда не случалось. Кутюрье тщательно следил за своим здоровьем и каждый год проходил обследование в клинике Лос-Анджелеса. Но в этот раз врачи порекомендовали ему лечиться у российских светил.

Дизайнер обратился в институт Бурденко, где ему поставили страшный диагноз – онкология. Оказалось, американские врачи упустили рак почки, который в итоге перерос в рак пищевода, и к моменту обращения в российскую клинику метастазы уже распространились по всему телу, дойдя до головы. Как и большинство людей в такой ситуации, Юдашкин первое время пребывал в шоке. Но поддержка близких помогла ему взять себя в руки и начать борьбу с болезнью.

За 20 дней модельеру провели четыре сложных операции, в результате которых он лишился почки и части легкого. Несмотря на всю тяжесть своего состояния, многочисленные сеансы химиотерапии и почти постоянную боль, кутюрье продолжал работать. Даже когда он сам был в больнице и не мог присутствовать на показах, Юдашкин руководил процессом по видеосвязи, давал советы своей команде. Многие из его коллег и друзей до последнего не догадывались, что дизайнер тяжело болен.

Главной опорой и поддержкой Юдашкина была его супруга Марина. «Я ему дома сидеть не дам», – жестко заявила она после того, как в семье узнали о диагнозе Валентина. Марина лучше всех понимала, что работа для Юдашкина – это вся его жизнь, и, лишив его возможности творить, создавать новые коллекции, участвовать в показах, она не сбережет его здоровье, а лишь ускорит угасание.