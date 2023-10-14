Умер советский писатель и сценарист Рейн Салури, автор "Детей солнца"

Ушел из жизни Рейн Рудольфович Салури, советский эстонский писатель, драматург, сценарист и переводчик. По его сценариям сняты драмы "Подъем" и "Дети солнца", в 1968-м он появляется в роли репортера в ленте "Наш Артур".

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Салури перевел на эстонский, в частности, романы Бориса Васильева "В списках не значился" и "Не стреляйте в белых лебедей", первый роман Саши Соколова "Школа для дураков". Он автор пьес и нескольких книг. Его первый сборник рассказов "Память" вышел в 1972-м.

На счету писателя ряд наград, премий и званий, в 1988-м он стал заслуженным писателем Эстонской ССР.

Райн Салури родился 22 сентября 1939 года. В 1964-м окончил Тартуский госуниверситет по специальности биология. В 1962-м вступил в КПСС, с 1974-го - член Союза писателей Эстонии. Публиковаться начал в конце 50-х годов.

Жена - Пирет Салури, переводившая на эстонский Шварца, Аксенова и Анатолия Рыбакова.