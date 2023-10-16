Что известно о новой "Миссис Россия International"

Жительница Санкт-Петербурга Алена Балуева одержала победу в национальном конкурсе среди замужних женщин "Миссис Россия International – 2023", который завершился в Ростове-на-Дону 14 октября. Теперь 39-летняя участница представит РФ на международном этапе в США.

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Рассказываем, что известно о главной замужней красавице страны.

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"Муж убедил меня: "Ты сможешь"

В финальном шоу конкурса "Миссис Россия International – 2023" за корону боролись 16 участниц из разных регионов. Всего у них было четыре дефиле: в деловых и национальных костюмах, в вечернем платье и под видеовизитку. В итоге лучшей признали 39-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Алену Балуеву. Она стала первой представительницей от Северной столицы, которая победила в этом конкурсе.

"В прошлом году я завоевала титул "Миссис Северо-Запад" и вышла в финал "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область". Это дало мне возможность представить Петербург на "Миссис Россия" и я очень рада, что возвращаюсь с такой долгожданной для нашего города наградой".

В интервью журналу VOICE Балуева призналась, что на ее участии в конкурсе настоял супруг Василий.

"Когда у меня появилась мысль ехать на этот конкурс в Ростов, я все же сомневалась. Но муж убедил меня, он говорил: "Давай, ты сможешь. Я тебя поддержу". Поэтому моя победа – это больше заслуга Василия, чем моя", – поделилась она.

Победительница получила право представить Россию на международном конкурсе Mrs. International, который пройдет в США.

"Красивая, шикарная женщина"

Алена Балуева является мамой трех дочерей, старшей из которых 15 лет, а младшей – четыре года. Примечательно, что в юности врачи сказали женщине, будто она не сможет иметь детей из-за нарушений гормонального фона.

"Медики говорили, что если я забеременею, то у меня не будет возможности выносить. Но нашелся врач-экспериментатор, который подсказал, какие лекарства и в каких дозах принимать, чтобы была возможность выносить ребенка. Считаю это чудом, потому что все три беременности в моей жизни оказались успешными", – говорит Балуева.

Победительница состоит в Санкт-Петербургском союзе дизайнеров, занимается проектами по перепланировке и реконструкции исторических зданий. В профайле участницы на странице конкурса в соцсети "ВКонтакте" женщина рассказала о любви к путешествиям (побывала уже в 28 странах) и собственных социальных проектах. Там же указано, что в случае победы она хочет привлечь больше внимания к проблеме женщин с детьми и показать, что жизнь матери – это не только решение бытовых вопросов, но и всестороннее развитие.

Пользователи Сети поддержали Балуеву. По мнению комментаторов, 39-летняя петербурженка – "звезда и пример для всех женщин".