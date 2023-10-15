Кто такие каринские татары

Арскими (или каринскими) князьями называют татарские княжеские роды, проживавшие в селе Карино Вятской губернии. Часть из них произошла от полулегендарного предка Кара-бека, и, в отличие от дворянских родов других групп служилых татар, все члены этого рода носили титул князя, а не мурзы. Подробнее о каринских татарах, потомках арских князей, рассказывают в дзен-канале "Татарский мир" специалисты Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

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На берегах реки Чепцы (современная территория Удмуртии и Кировской области) испокон веков живут татары с самобытной культурой и историей, известные под именем каринских (нократских) татар. Свое название эта этнографическая группа татар получила по имени аула Карино (современные деревни Верхнее, Нижнее Карино и Ильясово Слободского района Кировской области), возникшего в XIV в. как резиденция арских князей — аристократической династии Казанского ханства.

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Несмотря на то, что каринские татары многие столетия живут в отдалении от основной массы татарского народа в инокультурном окружении, они сохранили свое татарское самосознание, культуру, религию и язык. Важную роль в этом сыграла историческая память поколений о славном прошлом предков. Согласно историческим источникам, возникновение селений каринских татар произошло вследствие переселения из Заказанья (из района современного Арска) служилых татар и князей, образовавших в бассейне р. Чепцы Каринское княжество. Необходимо отметить, что арские князья являлись одним из наиболее влиятельных как в военном, так и в политическом отношении феодальных кланов Казанского ханства.

По сохранившимся родословным, жители с. Карино происходят от трех татарских князей — Девлетьяра, Касима и Кара-бека. Потомки Девлетьяра (Девятьяровы) жили в Верхнем Карино, часть потомков Кара-бека (Ситяковы, Бузиковы, Араслановы) — в Нижнем Карино, другая часть (Зянчурины, Байкеевы, Дюняшевы, Долгоаршинные) — в д. Ильясово. Потомки Касима жили в Нижнем Карино и в д. Касимовской.

Д.М. Исхаков пришел к выводу, что Кара-бек был ногайским эмиром, Р. Салихов сделал предположение, что Бачман-султан, предок Кара-бека, был родом из сельджукских султанов, что правили в г. Карин (Эрзерум). Именно в честь этого города и получило название с. Карино.