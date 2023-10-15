Гибель Сергея Бодрова: самые мистические совпадения

В конце сентября этого года исполнилось 20 лет с момента гибели группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Но до сих пор нет ответов на ключевые вопросы.

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Съемочная группа фильма «Связной» предполагала направиться в Кармадонское ущелье рано утром 20 сентября 2002 года, однако из-за плохой погоды мероприятие было перенесено на час дня. В итоге съемки продлились до вечера: лишь когда стало темнеть группа вместе с участниками конного театра «Нарты» двинулась в обратный путь. Примерно в 20:08 по местному времени, совершенно неожиданно для кинематографистов начался сход ледника Колка, который в считанные минуты накрыл Кармадонское ущелье 100-метровым слоем льда, камней и грязи на протяжении 12 километров.

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Катастрофу, по официальной версии, спровоцировал ледник на горе Джимара, который под силой своей тяжести сорвался со скалы. По оценкам специалистов, скорость ледяной лавины достигала 170 км/час. В результате схода ледника было погребено село Верхний Кармадон и более 100 его жителей. От поселка не осталось ничего, даже фундамента домов. Выжить в таких условиях 26 членам съемочной группы было равносильно чуду.

О возможном сходе ледника было известно давно, вот только сказать, когда именно произойдет катастрофа не мог никто. Впрочем, за пару дней до рокового события была зафиксирована необычная активность в районе горы Джимара. Скорее всего, это висячие ледники с соседних вершин начали бомбардировку Колки. Однако эти данные учтены не были. Многие специалисты выражают мнение, что человеческих жертв можно было избежать если бы не была упразднена служба гляциологов.

Сценарий философско-мистической притчи «Связной» Сергей Бодров создавал около полугода. «Либо мы победим мир этим фильмом, либо по полной программе провалимся», – говорил кинорежиссер. Сотрудничавший с Бодровым продюсер Сергей Сельянов так охарактеризовал идею будущей картины: «Это очень сложный проект. Это проект для режиссеров высшей категории, для людей, которые могут выходить за пределы рационального, чувственно постигают мир. Вот «Связной» был таким».

По одной из версий, место съемок Бодрову предложил актер Андрей Федорцов, восхитившийся красотой этих странных мест. Много странного было и во время съемок фильма. По какому-то мистическому стечению обстоятельств из всего коллектива, приехавшего на съемки в Северную Осетию, в живых осталось двое – Анна Дубровская и Александр Мезенцев. Они не отправились в тот роковой день в горы. Именно их герои и должны были выжить по сценарию фильма.

Мистическим оказалось и другое совпадение. Во Владикавказе Бодров проживал в одной гостинице с еще одной съемочной группой, которую возглавлял кинорежиссер Ярополк Лапшин. В соседнем ущелье он снимал фильм «Здравствуй, брат!», в котором присутствуют сцены схода ледника, уничтожающего целый населенный пункт. После трагедии в Кармадонском ущелье фильму решено было дать новое название – «Сель».

Контактировавшие со съемочной группой в те сентябрьские дни, отмечали подавленное настроение многих ее членов. Люди температурили и не выявляли желания идти в горы, барахлила техника, словно подавая знаки грядущей катастрофы. Супруга Сергея Бодрова, Светлана позднее признавалась, что ее муж предчувствовал трагедию: «В тот день он был грустен. Особенно долго говорил со мной по телефону. Его что-то тревожило». Последними словами, которые Сергей Бодров сказал своей жене, были: «Береги детей».

Несмотря на то, что в гибели Бодрова-младшего уже практически никто не сомневается, некоторые жители близлежащих к Кардамонскому ущелью селений говорят, что кинорежиссер и его группа могли выжить. А кто-то якобы даже видел Сергея живым спустя многие годы. Так или иначе, можно предположить, что еще какое-то время после схода ледника члены группы Бодрова были живы.

К примеру, Саид Драников, возглавлявший одну из спасательных команд, задействованных в поиске киногруппы, утверждал, что в течение полутора часов после обрушения Колки киношники выходили на связь. По предположению Драникова, Бодров с товарищами могли успеть добраться до автомобильного тоннеля. В конце концов спасатели раскопали проход в тоннель, однако нашли там лишь останки баранов и лошадей.

Активная фаза поисково-спасательных работ продолжалась около двух месяцев, затем к операции подключились добровольцы и родственники кинематографистов, которые провели в ущелье в общей сложности около двух лет. В итоге удалось обнаружить всего 19 тел из почти полутора сотен, погребенных под ледником, 127 по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них и Бодров со своей группой.