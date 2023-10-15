100-летняя жительница Сибири раскрыла секрет долголетия

Секрет долголетия раскрыла 100-летняя жительница села Барлак
Елена Обоянцева из Мошковского района Новосибирской области старается никогда не терять оптимизма и советует радоваться каждому новому дню.
Сто лет на днях отметила жительница села Барлак под Новосибирском. Долгожительницу пришли поздравить с цветами и подарками.
Бабушка очень обрадовалась гостям и раскрыла секрет долголетия.
«Жить дальше и радоваться каждому новому дню, – поделилась сибирячка. – Вот только бы голова не кружилась».
Елена Петровна родилась в большой семье – у ее мамы было аж 18 ребятишек. Выжили, конечно, не все, потому что время было непростое, рассказывает юбилярша.
Хорошо запомнились годы войны и тяжелый труд в тылу. Где только не приходилось работать: и в полях, и на свиноферме, вспоминает Елена Обоянцева.
Сибирячка вышла замуж, родила четверых детей и прожила с мужем 45 лет. Старшая дочь Елены Петровны сегодня – ее главная помощница, сообщает издание «Мошковская новь».