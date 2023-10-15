71-летний волгоградец стал отцом в 2023 году

По данным ЕГР ЗАГС за январь-август мужчина стал самым пожилым отцом этого года.

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В преддверии Дня отца, который в 2023 году празднуется 15 октября, Волгоградстат подготовил информацию о мужчинах Волгоградской области, у которых родились дети. По данным ведомства, в прошлом году самым пожилым отцом стал 73-летний житель региона. У него в семье родилась дочь. В 2023 году возраст самого взрослого мужчины, у которого родился ребенок, - 71 год.

По статистики, средний возраст волгоградским мужчин, становящихся отцами в первый раз, - 33 года. Показатель не изменился с 2022 года.

Большинство пап (47%) воспитывают одного ребенка, еще 40% - двоих детей.