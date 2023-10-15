7 многодетных родителей среди российских звезд

Воспитание детей отнимает много времени и сил. Не каждая семья решается даже на второго ребенка. Однако многие российские знаменитости успешно совмещают актерство и материнство с профессиональной деятельностью. Самые известные многодетные родители — в материале «Вечерней Москвы».

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Оксана Самойлова — четверо детей

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Блогер, бывшая модель и бизнесвумен Оксана Самойлова родила четверых детей в браке с рэпером Джиганом. За тем, как «идеальная» мать воспитывает трех очаровательных девочек — Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида, следят более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях звезды. Оксана рассказывает о проказах детей, о том, как сохранить стройность после родов, и дает советы неопытным матерям. По словам блогера, она не зарекается и от появления пятого ребенка.

Сергей Безруков — пятеро детей

Звезда телесериалов «Бригада», «Есенин», «Участок», российский актер Сергей Безруков 15 лет был в браке с Ириной Безруковой, но детей у них не появилось. После он женился на режиссере Анне Матисон, которая родила ему троих детей — Марию, Степана и Василия. Также у артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Александра и сын Иван.

Помимо работы в кино, Сергей ведет активную театральную деятельность: является основателем антрепризного проекта «Театр Сергея Безрукова», художественным руководителем Московского губернского драматического театра.

Михаил Пореченков — пятеро детей

Звезда российских боевиков и приключенческих сериалов Михаил Пореченков, «агент национальной безопасности», является отцом троих сыновей и двух дочерей. Также ему уже посчастливилось стать дедушкой: его старший сын уже и сам стал отцом. Ирина Любимцева, мать старшего сына Пореченкова Владимира, скончалась, когда он еще был маленьким. Мальчика в основном воспитывали тетя и бабушка. Михаил признал сына, лишь когда тот вырос и стал девятнадцатилетним юношей. Сейчас у них хорошие, дружеские отношения. Вторая дочь Варвара родилась в браке с переводчицей Екатериной Подвальной. Сохранить семейный союз не удалось. Второй официальной женой актера стала художница Ольга. Она родила Пореченкову дочь Марию и сына Петра. Сам актер ранее признавался журналистам в интервью, что дети для него — главное достижение.

Наталья Водянова — пятеро детей

Супермодель и филантроп Наталья Водянова воспитывает пятерых детей. В браке с британским аристократом Джастином Портманом у нее родились двое сыновей Лукас и Виктор, а также дочь Нева. Семейный союз продлился более десяти лет, но сохранить его супругам не удалось. После русская красавица приняла предложение руки и сердца от французского бизнесмена Антуана Арно. После свадьбы у них родился мальчик Максим, а затем — Виктор. Наталья — образцовая мать, которая много времени уделяет воспитанию детей. Также она активно занимается благотворительностью.

Иван Охлобыстин — шестеро детей

Актер и общественный деятель Иван Охлобыстин часто попадал в сводки новостей благодаря скандальным высказываниям. Однако острый на язык артист еще и преданный муж и отец: вместе с Оксаной Арбузовой он воспитывает шестерых детей. Сейчас в семье Охлобыстиных растут двое мальчиков и четыре девочки. Но многодетные родители планируют завести еще одного отпрыска.

Евгений Цыганов — восемь детей

Популярный артист Евгений Цыганов прославился множеством ролей: картины «Питер FM», «Битва за Севастополь», сериал «Оттепель». Первые семеро его детей — Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера — появились на свет в союзе с Ириной Леоновой. Пара не заключала официального брака и прожила вместе более десяти лет. Во втором браке с актрисой и моделью Юлией Снигирь родился восьмой ребенок Цыганова — сын Федор. После ухода из семьи, когда Леонова была беременна седьмым ребенком, артист подвергся общественной критике, но на провокации не поддавался. Известно, что сейчас он финансово поддерживает детей от гражданского брака и активно участвует в их воспитании.

Саша Зверева — четверо детей