Геннадий Гладков: биографическая справка

Российский композитор Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.

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«Парламентская газета» приводит биографическую справку.

Геннадий Игоревич Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье музыкантов. Его отец играл в джазовом оркестре Александра Цфасмана, а дед был аккомпаниатором у Лидии Руслановой.

После окончания Московской консерватории преподавал в Московском хоровом училище и Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных), а также в консерватории.

Еще студентом Геннадий Гладков начал писать музыку для научно-популярного кино, а своим приходом в игровой кинематограф композитор, по его словам, обязан своему другу — Василию Ливанову. Он привлек Гладкова к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Известность к композитору пришла после выхода на экран мультипликационной ленты «Бременские музыканты».

Геннадий Гладков также создавал музыку к спектаклям Театра Сатиры, Ленинградского драматического театра имени Ленсовета, Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и др.

Всего композитор написал музыку к более тридцати спектаклям и свыше ста кинофильмам и мультфильмам. Среди них такие известные киноленты, как «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо».

Геннадий Гладков был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук, членом Союза кинематографистов России и Союза композиторов России.