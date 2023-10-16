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Дни рождения сегодня, 16 октября: кто родился в этот день

У кого из знаменитых и исторических личностей, актеров и селебрити сегодня день рождения?

Дни рождения сегодня, 16 октября: кто родился в этот день
© globallookpress.com

В этом материале "Рамблер" расскажет, кто родился сегодня, 16 октября. Многих из них вы, наверняка, знаете.

  • Оскар Уайльд (1854), ирландский драматург, прозаик и поэт.
  • Юджин О’Нил (1888), американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936).
  • Пётр Григоренко (1907), генерал-майор Советской армии, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы.
  • Энвер Ходжа (1908), руководитель социалистической Албании (1944—1985).
  • Анджела Лэнсбери (1925), англо-американская актриса и певица, лауреат премии «Оскар» и др.
  • Гюнтер Грасс (1927), немецкий писатель, скульптор, художник, лауреат Нобелевской премии по литературе (1999).
  • Андрей Чикатило (1936), советский серийный убийца.
  • Хема Малини (1948), индийская киноактриса, танцовщица, кинопродюсер, режиссер и политик.т
  • Леонид Десятников (1955), советский и российский композитор.
  • Тим Роббинс (1958), американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус».
  • Марк Леви (1961), французский писатель-романист.
  • Дмитрий Хворостовский (1962), советский и российский оперный певец, народный артист РФ.
  • Илья Лагутенко (1968), российский музыкант, певец, актёр, лидер группы «Мумий Тролль».
  • Андрей Тихонов (1970), советский и российский футболист, тренер.
  • Наоми Осака (1997), японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, победительница 4 турниров Большого шлема в одиночном разряде.