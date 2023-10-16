«Легендарный самоучка»: Джими Хендрикса признали лучшим гитаристом

«На мой взгляд, Джими Хендрикс уникален в первую очередь своей самобытностью. Насколько мне известно, он с пяти лет занимался гитарой. Кроме того, он - левша. Поскольку он был самоучкой, а все свободное время в детстве занимался игрой на гитаре, ему удалось создать свой стиль, свою манеру игры на инструменте. Именно поэтому он является основоположником и классиком. Естественно, он лучший. Хендрикс, безусловно, повлиял на всю музыкальную индустрию. Например, гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте всегда был фанатом Хендрикса, а в своей игре он перенимал и держал хендриксовскую манеру», - сказал собеседник НСН.