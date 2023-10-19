Чем запомнился композитор Геннадий Гладков

Песни на его музыку входили в нашу жизнь ещё в раннем детстве вместе со знаменитыми мультфильмами «Бременские музыканты», «Львёнок и черепаха», «Голубой щенок».

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Он написал музыку почти ко всем фильмам Яна Фрида и Марка Захарова. Геннадий Гладков – настоящая легенда музыки, кино и целой эпохи.

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«Бременские музыканты»

Нижегородская правда

Трудно себе представить, но работа над мультфильмом пришлась на один из самых тяжелых периодов в жизни Геннадия Гладкова. Незадолго до этого умер его трехмесячный сын. Позже композитор признавался в интервью, что работа над этим мультфильмом стала для него отдушиной и спасением.Идея снять музыкальный мультфильм по мотивам «Бременских» принадлежала именно Гладкову.

Основной сюжет к нему придумали его друзья Василий Ливанов и Юрий Энтин.Геннадий Гладков предложил ввести в мультик любовную линию.

«Я настоял, чтобы была женская партия, трубадур должен влюбиться, иначе будет сухо, неинтересно, а там, где принцесса, недалеко и до папы-короля», – вспоминал он.

Музыку к главной песне мультфильма Гладков пропел Энтину по телефону.

«Я сам тогда работал на студии «Мелодия», Мне позвонил Геннадий Гладков и по телефону пропел песню «Ничего на свете лучше нету». После этих строк во мне что-то перевернулось», — рассказывал нам сам Энтин.

Тем не менее по словам самого Гладкова они тогда не понимали, что мультфильм будет иметь такой грандиозный успех.

«Мы хохотали, дурачились, в полном восторге от того, что получалось. Это было нечто вроде нашего капустника для самих себя, в котором была лёгкость, открытость, добродушие», – вспоминал он.

«12 стульев»

Нижегородская правда

Это был первый их первый совместный фильм с Марком Захаровым.

Как вспоминал сам Геннадий Гладков, главной сложностью в работе с прославленным режиссёром было то, что он заставлял писать музыку прямо при нём.Для композитора это было страшной пыткой. Захаров же объяснял это тем, что когда Гладков сочиняет в одиночестве из него «прет консерватория. А во время совместной работе Глакову об этом некогда думать и поэтому музыка получается живая без неуместного академизма.

В итоге Юлиан Ким приносил написанные стихи, Захаров ставил их на рояль перед Гладковым, и тот начинал творить.

Песня «Нет, я не плачу и не рыдаю» изначально задумывалась как танго. Как дань мечте Бендера о Рио-де-Жанейро. Однако Гладков посчитал, что эта песня будет лучше звучать в ритме фокстрота.Ким был против, по его мнению, в слишком быстром ритме слова просто слиплись бы. Но Гладков настоял на своём. В итоге «Белеет мой парус» стал главной темой картины.

«Обыкновенное чудо»

Нижегородская правда

Для фильма Геннадий Гладков написал шесть песен, но в картине звучат только пять. «Песня охотника», которую исполнял Михаил Боярский, в фильм не вошла.Мелодия для сцены, где Медведь вот-вот поцелует Принцессу, переписывалась дважды.

«Я там что-то навертел для флейты. Захаров сказал: «Старик, это очень красиво, но ты это отдай в консерваторию, а здесь нужна музыка, которую мы уже слышали в нашей картине», – вспоминал Гладков.

Вообще же, когда велась работа над фильмом, Гладков переживал довольно мрачные времена. У него умер отец, сгорела только что построенная дача с любимым роялем.

«Не перенеся этого, я впал в чёрное пьянство – пил с утра до ночи», – вспоминал композитор.

Работа над «Обыкновенным чудом» пришлась, по словам композитора на предел его самого «чёрного состояния». Друзья и знакомые до сих пор не понимают, как в таком мрачном состоянии духа он умудрился написать такие светлые мелодии. Знаешь?

Трудно представить, что автор множества лиричных и нежных мелодий в реальной жизни по собственному признанию был страшным драчуном. Сказывалось детство среди дворовой шпаны.К тому же он был очень вспыльчивым и ранимым. Поэтому, если обижали кого-то из его друзей, то сразу лез драться. Из-за этого в 16 лет даже получил сильнейший удар ножом… Жена Гладкова первое время даже боялась с ним ездить в транспорте Если тому казалось что её кто-то обидел или толкнул он сразу же набрасывался как фокстерьер.

Один раз какой-то посетитель в питерском ресторане страшно обидел композитора. Он тут же швырнул ему стакан в лицо, тот разбился, было море крови. Алиса Фрейндлих от ужаса, что у него вместе с кровью вытекают мозги, а Гладкова сейчас посадят в тюрьму, упала в обморок…

Вообще, по собственному признанию композитора, он очень долго жил неправильно – буянил, скандалил.

«Понимаете, бурный композиторский успех, постоянные банкеты… Что живу, как свинья, я понял в 43 года», – делился он.

Именно тогда он впал в тот самый «чёрный запой», вызванный смертью отца и сгоревшей дачей. Спас его, по собственному признанию, Василий Ливанов, который отвёл друга к хорошему психиатру. Тот за неделю так капитально «прочистил мозги», что целых 15 лет Гладков не брал в рот даже пива.

«Формула любви»

Нижегородская правда

В этом фильме Геннадий Гладков впервые попробовал себя в роли актёра. Именно Композитор в костюме лакея произносит фразу: «Это с кого её лепили?»…

«Это было предложение Марка Захарова, – в своё ыремя делился с нами сам Геннадий Гладков. – Он сказал: «Давай, я тебя увековечу». Мою единственную реплику мы записали с первого раза. Я думал, что Захаров меня измучает. У него на озвучании одну фразу иногда повторяют по два-три часа. Но мне повезло».

Кроме того, в этой картине Гладков выступил и в качестве поэта – именно ему принадлежит авторство легендарного припева «Уно моменто».

«Кроме «Уно моменто» я ничего не мог вспомнить из набора итальянских слов, – со смехом рассказывал нам композитор. – А остальные слова дописала какая-то переводчица. Она написала итальянские слова русскими буквами».

Вообще эта ставшая уже народной песня родилась в считаные минуты.

«Захаров придумал, что здесь должна быть какая-то итальянская песня, и предложил мне её написать, – поделился Геннадий Гладков. – И я тут же у рояля её и наиграл. Тут же записали на плёнку, и Захаров убежал на «Мосфильм». Песня родилась как порыв души, быстро. И если бы не магнитофон, я бы, наверное, и не вспомнил, что я написал».

Гладков сам же и поёт в фильме эту песню на пару с Александром Абдуловым.

«Фарада в это время что-то был не в голосе, – вспоминал композитор. – А съёмки должны были быть на следующий день. И Марк сказал: «Твоя музыка. Ты и пой». И мне пришлось под Фараду подделаться так, чтобы это не было заметно. И мне это удалось».

«Джентльмены удачи»

Нижегородская правда

Геннадия Гладкова в картину пригласил режиссёр картины Алексанлр Серый. Он же заказал композитору две песни для главных героев. Одну должен был петь герой Савелия Крамарова, который, как мы помним мечтал, «куплю костюм с отливом и в Ялту». Песня так и называлась «Песня про Ялту» и была написана в духе шансона и должна была исполняться Косым под гитару.

Вторая песня – «Про слона» предназначалась для героя Георгия Вицина и была стилизована под «Собачий вальс». Хмырь должен был подыгрывать себе на пианино в сцене на даче.

Однако худрук картины Георгий Данелия, эту идею не одобрил, решив что она отдает водевилем.

Вместо этого в фильме звучат две другие песни. Одна из них — «Проснись и пой», которую исполняет певица на площади у елки.

Песня была взята из одноименного спектакля поставленного Захаровым в театре Сатиры. Вторая «Кружатся снежинки» вообще звучит на заднем фоне. Но несмотря на это её до сих пор разучивают на новогодних утренниках в детских садах и кружках.

Ну, а лейтмотив «Джентльменов» блестяще стилизованный Гладковым и вовсе превратился во всенародный хит.

Эту блатную тему он наиграл Данелии на рояле с первого же раза.

«Для меня это было легко: моя послевоенная юность прошла во дворе среди жуликов и уркаганов», – вспоминал сам композитор.

Когда фильм вышел на экраны, коллеги из Союза композиторов отнеслись к творению Гладкова с пренебрежением. Однако зритель приняла музыку «Джентльменов на ура». Она и по сей день остаётся одной из самых часто воспроизводимых мелодий.

…Десять лет назад у Геннадия Гладкова случился тяжелейший инсульт. Композитор передвигался на коляске и разваривал с трудом. Однако он всё равно он продолжал сочинять музыку.