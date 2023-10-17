Россиянин первым в истории покорил Северный полюс на сапсерфе

Врач-травматолог, преподаватель Сеченовского университета Антон Курпяков стал первым человеком в истории, который покатался на сапсерфе на Северном полюсе.

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С 2017 года он каждый отпуск проводит в арктических экспедициях в качестве доктора на атомном ледоколе и лучше других знает об опасностях полярных широт, но ему все равно было страшно стоять на хрупкой надувной доске между льдинами над четырехкилометровой толщей воды.

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О том, какие риски ждут экстремалов на Северном полюсе, об эмоциях от пережитого приключения и о значении рекордов в жизни человека, он рассказал «Ленте.ру».

«Врач — не всегда седой дядечка с бородой»

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Я катаюсь на всем, на чем можно кататься, вожу все, что можно водить: обычный серф, беговые и горные лыжи, сноуборд, вейкборд, кайтсерф. Я капитан моторной яхты, яхты парусной… У меня очень много увлечений, и это именно мультиспорт, разные виды спорта. Меня интересует разнообразие, а не какие-то большие достижения в одном виде.

Возможность совмещать работу врачом и получение впечатлений очень сильно зависит от места, где ты работаешь, и от отношения окружающих людей к тому, что ты делаешь. Если они разделяют твои стремления, то это помогает осуществлять мечты, идеи и планы.

Мне в этом плане повезло — мы с коллегами ходили на яхте и в Греции, и в Адриатике, мы катаемся на лыжах, есть даже футбольная врачебная лига, хоккейная лига… Врач — это не всегда седой дядечка с бородой, который сидит на приеме.

«Хотелось больше»

Когда я притащил с собой в полярную экспедицию сапсерф, я был роялем в кустах для руководства и команды ледокола, они не готовились к этому.

За безопасность отвечает капитан корабля, и у него были ко мне вопросы: как я хочу это сделать, каким образом хочу обезопасить себя и людей, которые будут меня спасать, если что-то случится. Как я буду обеспечивать контроль «от медведя», контроль движения льда — все это должно было быть.

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В итоге все прошло хорошо, но мало — хотелось больше. С одной стороны, хотелось побыть вдали от других, с другой — понимаешь опасность, которая подстерегает, если ты находишься один, без поддержки, без контроля твоего передвижения с мостика корабля.

Сап на Северном полюсе — это не про спорт, это скорее впечатление, внутреннее состояние, эмоция. Была пара мест, где можно было разогнаться, но не для того, чтобы какие-то физические кондиции свои проверить, а для того, чтобы почувствовать скольжение в воде между льдов, торосов… Мысли в этот момент из материальной плоскости переходят на более высокий уровень.

Забываешь, что тебе нужно держаться на доске или балансировать, это уже происходит автоматически, а ты наслаждаешься окружающей природой. Но первая мысль была «не свалиться бы».

Мы для впечатлений все это делаем — общение, новые места. Как говорил один из великих, «вы будете жалеть только о двух вещах в своей жизни — о том, что мало жили и мало путешествовали».

Не так легко, как кажется

Особенностей сапсерфинга на Северном полюсе несколько. Первая — это температура воды. Она там минус полтора градуса, одна из самых холодных вод в мире, и это влияет на давление воздуха внутри сапсерфа.

Это надувная доска и, накачав ее на воздухе температурой четыре градуса или, не дай бог, еще в помещении, после выхода с ней за пределы ледокола столкнешься с тем, что давление в сапе будет падать. Это надо учитывать при первичной подготовке доски.

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Дополнительная опасность заключается в острых краях льда. Так как доска надувная, если переборщить с нагрузкой или положить ее на край льда, то можно повредить боковую поверхность и получить пробоину.

Кроме того, есть опасность в торосах, где одна льдина находит на другую. В этих наторошенных местах глыбы льда могут спонтанно выходить из глубины.

Так как лед имеет положительную плавучесть, эти льдины из глубин могут подниматься через трещины, через тонкий слой льда — такие моменты непредсказуемы, это спонтанные риски.

Иногда это происходит очень быстро. Безусловно, трошение сопровождается звуком, но на него надо реагировать быстро, это буквально секунды.

Готовиться надо серьезно

Если человек хочет что-то экстремальное сделать на Северном полюсе, лучше обсудить это еще на берегу. Многие вещи невозможно там делать, и не надо их там делать, например разводить костер на льдине никто никому не даст. Это банальные вещи, которые нормальный человек в здравом уме не сделает, хотя есть люди, которые очень хотели бы для красивых фотографий. А некоторые вещи делать можно, но осуществив подготовку и обеспечив безопасность этого мероприятия.

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Когда мы работали с Федором Конюховым, такая же подготовка была осуществлена при его путешествии, но огрехи вылились в некачественный результат.

Неудачная попытка Федора Конюхова установить рекорд

5 августа 2023 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин отправились с атомного ледокола «50 лет Победы» в направлении Северного полюса на паралете. Они собирались стать первыми людьми, достигшими региона на этом виде транспорта. Пилотам удалось преодолеть 169 из 900 запланированных километров, однако продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики. Конюхов запланировал новую попытку установки рекорда.

Здесь надо готовиться очень серьезно, и в момент подготовки все предсказать невозможно. Как у Конюхова было — ну не могли это предсказать, что случилось у него.

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«Просто дойти до Северного полюса уже никому не интересно»

Установка рекордов на Северном полюсе — это, во-первых, повышение престижа страны. До некоторого времени мы были монополистами, только наши корабли туда доходили и делали такие круизы. А на сегодняшний день это уже не так.

Просто дойти до Северного полюса — это ничто, это уже было много раз и никому не интересно. А вот поднять престиж страны, техники, которая была сделана в этой стране, возможности этой техники — для этого, наверное, нужны эти рекорды и их освещение. Чтобы у людей была цель, чтобы они понимали, что не от страны зависит то, что они делают, а от них самих и от их личных возможностей.

Я пока не знаю ни одного российского производителя сапов. А когда я планировал собственное путешествие на сапсерфе, то обратился в две известные компании, но они не посчитали это интересным. Они вообще не ответили, поэтому я взял собственный и на свои деньги все это сделал.