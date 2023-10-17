Тайная любовь гения: кого Гладков оберегал больше полувека

Вчера не стало легендарного композитора Геннадия Гладкова. Его музыку исполняли самые знаменитые артисты, а мелодии знали миллионы людей.

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Личную же жизнь Геннадий тщательно скрывал, руководствуюсь принципом: «Счастье любит тишину».

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Музыка нас связала

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Песни Геннадия Гладкова исполнял Муслим Магомаев в «Бременских музыкантах», без них невозможно представить «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Собаку на сене». Композитор признавался, что никогда не брался за работу, если ему не нравился сценарий, не просил исправить, просто предлагал создателям обратиться к его коллегам.

Такое отношение для Геннадия Игоревича было принципиальным: к музыке он относился с огромным трепетом и не хотел, чтобы она превратилась лишь в способ заработка. Именно поэтому до того, как стать композитором, Гладков закончил химических техникум. Лишь после этого он поступил в знаменитую Гнесинку, где и встретил женщину всей своей жизни.

Светлана была старше Геннадия на четыре года, училась и работала. Композитор вспоминал, что она сразу произвела на него неизгладимое впечатление. Юноша стал ухаживать за Светланой, а вскоре влюбленные решили жить вместе.

И в горе, и в радости

Пока Геннадий учился, обеспечивать семью пришлось Светлане. Она не роптала и не жаловалась, много гастролировала и была убеждена: у мужа обязательно все получится. Так и вышло: вскоре после получения диплома Гладкову начали предлагать написать музыку для кино и театральных постановок.

Его жена смогла меньше работать, супруги задумались о рождении малыша. Через год у них родился сын. Но жизнь мальчика оборвалась уже через три месяца. Геннадий боялся, что Светлана впадет в глубокую депрессию, но она проявила потрясающую силу характера: окунулась в работу, помогала мужу, а через год стала мамой во второй раз.

Именно тогда Геннадий Игоревич понял, что не хочет распространяться о семейном счастье и пообещал никогда не делиться подробностями личной жизни в интервью. Он много работал, а Светлана оставалась его главной музой, лучшим другом. Именно она первой слышала каждое произведение супруга, не стеснялась его критиковать.